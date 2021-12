Juventus, nuovo incontro con Ramsey per la risoluzione

10-12-2021 12:04

Oramai Aaron Ramsey sembra essere una separato in casa alla Juventus. Dal suo arrivo non ha mai davvero convinto in nessun ruolo nel quale è stato schierato, e la lunghissima serie di infortuni di cui è stato vittima non lo hanno comunque mai fatto amare dalla tifoseria.

Il suo enorme ingaggio da 7,5 milioni netti a stagione non è più sostenibile a questo punto, e Tuttosport riporta di un nuovo summit tra la società e l’entourage del giocatore per parlare della risoluzione del contratto del gallese, che ha ancora qualche estimatore in Premier League.

Permane tuttavia una netta distanza tra le parti: l’intesa per una separazione consensuale non è ancora arrivata .

OMNISPORT