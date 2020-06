Juventus, nuovo record di Cristiano Ronaldo: battuto Messi

Cristiano Ronaldo fissa un nuovo storico record nel mondo del calcio, questa volta senza neanche scendere in campo. L’attaccante della Juventus è diventato il primo giocatore della storia a guadagnare oltre un miliardo di dollari in carriera.

Il cinque volte Pallone d’Oro, che secondo Forbes è il giocatore che ha incassato di più nella scorsa stagione, con 105 milioni di dollari, davanti a Lionel Messi, fermo a 104, è il terzo atleta a raggiungere e superare la quota di un miliardo ancora in attività: prima di lui ce l’hanno fatta il celebre golfista Tiger Woods nel 2009 grazie al suo accordo di sponsorizzazione con la Nike, e il pugile Floyd Mayweather nel 2017, grazie alle vendite pay-per-vie dei suoi match.

Ronaldo oltre all’ingente stipendio percepito dalla Juve (30 milioni di euro, pari a circa 34 milioni di dollari), possiede una vera e propria multinazionale che gli permette di toccare quota 100 milioni l’anno. Il campione portoghese è inoltre il primo sportivo a raggiungere il traguardo del miliardo in uno sport di squadra: in 17 anni da professionista ha incassato 650 milioni di dollari in ingaggi, più 350 in sponsorizzazioni.

Oltre ad avere un contratto a vita con la Nike, Ronaldo ha partnership con Cler, Herbalife e Abbott. Da non trascurare l’aspetto social: i suoi followers tra Facebook, Twitter e Instagram arrivano quasi al mezzo miliardo. Cifre che lo incoronano come l’atleta più popolare del pianeta.

SPORTAL.IT | 06-06-2020 17:00