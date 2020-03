Juventus: nuovo scontro di mercato con l'Inter

In vista della prossima sessione di calciomercato Juventus e Inter si preparano a darsi battaglia: le due società hanno di nuovo messo gli occhi sullo spesso giocatore. L'ultima contesa è stata vinta dai nerazzurri, quando sono riusciti ad ingaggiare Romelu Lukaku nonostante la pressione bianconera.

Questa volta invece il giocatore in questione è Layvin Kurzawa. Il francese, che a gennaio sembrava ad un passo dal trasferimento a Torino, non rientra nei piani del Paris Saint Germain e in estate diversi club faranno un tentativo. Classe 1992, il terzino piace ad Arsenal, Napoli, Barcellona, Liverpool e, appunto, Juventus, che pare essere in vantaggio sulla concorrenza.

Con ogni probabilità però l'affare sarà slegato dalla questione Mauro Icardi: l'attaccante argentino non è mai uscito dai radar dei bianconeri che in estate sono pronto per l'affondo. Secondo le indiscrezioni della stampa francese, il Psg e la Juventus sono al momento in una trattativa serrata per arrivare a un accordo: il club campione di Francia è pronto a riscattare il giocatore, per poi girarlo alla Vecchia Signora in cambio di alcune contropartite tecniche importanti.

I giornali transalpini citano sempre Miralem Pjanic, tra le soluzioni preferite del Psg, ma al bosniaco affiancano l'attaccante esterno Douglas Costa e il terzino Mattia De Sciglio. Escluso dall'affare Dybala, ritenuto incedibile dai bianconeri.

Nel caso in cui l'ex capitano dell'Inter non dovesse approdare all'ombra della Mole, Fabio Paratici sarebbe pronto all'offensiva per Harry Kane, che su Instagram non ha escluso l'addio al Tottenham: "Questa domanda mi viene spesso posta. Non posso dire né sì né no. Amo gli Spurs e amerò sempre gli Spurs. Ma se sento che non stiamo progredendo come squadra o che non stiamo andando nella giusta direzione, non sono una persona che rimarrebbe solo per il divertimento. Sono un giocatore ambizioso". Gli Spurs lo valutano 120 milioni di euro.

SPORTAL.IT | 31-03-2020 18:55