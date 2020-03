Icardi, la Juve insiste: la mossa a sorpresa destabilizza l'Inter

E’ ancora tensione, in sede di calciomercato, tra Juventus e Inter, e l’ago della bilancia si chiama Mauro Icardi. Il bomber argentino si allontana sempre più dal Paris Saint Germain, e i bianconeri sono pronti a una mossa a sorpresa in grado di destabilizzare i nerazzurri: l’intenzione del club torinese è infatti quella di convincere la dirigenza parigina a riscattare il bomber, per poi ottenerlo attraverso uno scambio per ammortizzare l’investimento economico.

I media francesi, in particolare, posano la loro attenzione sul bosniaco Miralem Pjanic: il centrocampista è da tempo uno degli obiettivi del Paris Saint Germain, anche se a lui andrebbe aggiunto un altro calciatore, se non un paio, per arrivare allo scambio “puro”, senza dove spendere soldi per consentire ai dirigenti della Juve di concentrarsi sulla trattativa legata allo stipendio di Icardi.

In questo senso, i bianconeri potrebbero sacrificare in sede di mercato l’esterno Douglas Costa e il terzino Mattia De Sciglio. Il brasiliano, in particolare, è decisamente gradito al club transalpino, che però non disdegnerebbe neanche l’ex Milan, che già a gennaio pareva avviarsi verso la capitale francese in uno scambio, poi non concretizzato, con Kurzawa.

Nel frattempo Wanda Nara è tornata in Italia con tutta la famiglia, preferendo la villa sul lago di Como alla Francia per gestire la quarantena. La showgirl ha condiviso su Instagram uno scatto, accompagnato da un eloquente “Siamo tornati a casa”. A chi le chiedeva come avesse fatto a rientrare nonostante la quarantena, ha semplicemente risposto che il ritorno a casa è consentito dal decreto.

L’Inter, dal canto suo, può solo restare a guardare: nonostante l’ingente entrata prevista, qualora il Psg dovesse effettivamente riscattare Icardi, l’approdo del bomber argentino alla rivale numero uno per lo scudetto sarebbe un duro colpo per l’ambiente, che fino a un anno e mezzo fa idolatrava il calciatore.

La cessione definitiva dell’argentino, però, potrebbe essere anche l’ultimo ‘regalo’ di Icardi all’Inter: con i 70 milioni previsti dal riscatto, infatti, i nerazzurri possono sognare il gran colpo di mercato, soprattutto se a questa cifra dovesse andare ad aggiungersi quella della ventilata cessione di Lautaro Martinez, cercato dal Barcellona.

SPORTAL.IT | 31-03-2020 10:50