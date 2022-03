Juventus, occhio alla Premier League: piace un difensore del Chelsea

10-03-2022 22:02

Antonio Rudiger, difensore centrale tedesco ex Roma e ora al Chelsea, non ha ancora sciolto le riserve sul proprio futuro. In scadenza di contratto, sembra che per rinnovare chieda uno stipendio doppio rispetto ai cinque milioni che percepisce attualmente.

Allo stesso tempo, la Juventus starebbe pensando a lui per il dopo Chiellini, anche se il centrale dei Blues fa gola a tante squadre, come Manchester United, Real Madrid e Newcastle. Come scrive calciomercato.com, i bianconeri sono in corsa, a maggior ragione a fronte delle recenti vicissitudini societarie del Chelsea e dell’ex patron Roman Abramovich.

Rudiger alla Juventus? È forse presto per dirlo, e molto dipenderà anche da cosa deciderà di fare alla fine l’olandese De Ligt.

