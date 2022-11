Juventus: Pellegrini può tornare a gennaio

25-11-2022 11:42

Secondo il portale online del Corriere dello Sport, a gennaio Luca Pellegrini potrebbe rientrare alla Juventus visto che non sta trovando troppo spazio all’Eintracht Francoforte, anche per il modo di giocare della squadra tedesca.

Proprio la squadra vincitrice dell’Europa League ha però messo nel mirino Samuel Iling-Junior, giocatore che si è messo in mostra con i bianconeri prima della sosta e che è ad un passo dal prolungamento del contratto in scadenza nel 2023. L’inglese potrebbe essere girato in prestito dopo aver rinnovato con il club torinese.