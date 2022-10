Juventus: per gennaio De Paul e altri due colpi

18-10-2022 11:51

Fonte: THOMAS COEX/AFP via Getty Images

Obiettivo cercare di uscire dalle sabbie mobili di questo inizio campionato. La Juventus nel mercato di riparazione ha già individuato chi potrebbe essere utile alla causa bianconera.

La prima opportunità si chiama Rodrigo De Paul, il cui impatto all’Atletico Madrid e con il tecnico Simenone non pare essere stato dei migliori. I ‘Colchoneros’ sarebbero disposti a lasciar partire l’ex numero ’10’ dell’Udinese in prestito e a gennaio, il centrocampista aavanzato, potrebbe rappresentare una vera e propria occasione per la Juventus.

I bianconeri però non si fermerebbero alla qualità di De Paul. L’obiettivo, questa volta per il mercato estivo si chiama Sandi Lovric, centrocampista classe ’98 dell’Udinese. La qualità dello sloveno ha stregato la dirigenza bianconera e in estate potrebbe partire l’assalto.

Tornando invece a gennaio, la Juventus potrebbe bussare alla porta del Benfica per Alejandro Grimaldo. L’alternativa al difensore dei portoghesi, potrebbe essere Raphael Guerreiro, profilo monitorato dai bianconeri da diversi anni e ora in rotta con il Borussia Dortmund.

Infine, attenzione anche a Evan N’Dicka: il centrale classe ’99 andrà in scadenza al prossimo 30 giugno con l’Eintracht Francoforte: la Juve lo prenderebbe per ringiovanire tutto il pacchetto arretrato.