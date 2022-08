Juventus, per i 55 anni di Max Allegri i tifosi si scatenano sul web

11-08-2022 09:59

Il primo regalo per i 55 anni anni che compie oggi gliel’ha fatto la società, che oggi dovrebbe recapitargli Kostic, con tanto di fiocco sul pacchetto. L’esterno dell’Eintracht era da tempo il prescelto di Allegri anche se l’affare ieri ha rischiato di saltare: il club tedesco all’ultimo momento ha chiesto 2 milioni in più sulla parte fissa, Juventus ed entourage hanno lavorato di diplomazia per ricucire la distanza e arrivare alla fumata bianca.

Kostic il primo regalo per i 55 anni di Allegri

Oggi Kostic firmerà un triennale da 3 milioni con la Vecchia Signora dopo le consuete visite mediche di rito al J Medical. La Juve intanto sui social ha voluto festeggiare il compleanno di Allegri con un tweet di auguri che però è diventato il pretesto per i tifosi che non amano (più) l’allenatore livornese.

Molti tifosi chiedono ad Allegri il regalo delle dimissioni

Fioccano commenti acidi: “Le dimissioni sarebbero perfette per festeggiare”, oppure: “L’ultimo compleanno in bianconero” e ancora: “55 anni…Tanti Quanti saranno i punti che faremo quest’anno grazie al suo modo d’intendere il calcio” e poi: “speriamo ci faccia lui il regalo e si dimetta”

C’è chi scrive: “Il regalo sono i 9 milioni l’anno che gli regalate. Ti auguro di vivere il più a lungo possibile, ma possibilmente lontano dalla Juve” e anche: “Noi aspettiamo solo il giorno della liberazione…degli auguri non frega nulla” e poi: “Auguri ma svegliati non siamo più nel 2015” e ancora: “Speriamo sia l’ultimo alla Juve. Sei l’anti calcio”.

I tifosi bianconeri però non sono compatti sullo slogan #Allegriout e arrivano anche tantissimi auguri veri e sinceri: “Max quest’anno ti voglio come i precedenti 5….andiamo a vincere così godiamo e scoppiano un bel po’ di fegati” e infine: “In questa stagione devi far ricredere parecchi tifosi, anche se sarà difficile visto che non capiscono niente in generale, comunque ti auguro altri 55 anni di imprese e trofei sia nella Juventus che altrove!”.