09-08-2022 09:11

Da mesi va ripetendo che questa Juve non lo convince: Giovanni Galeone nelle scorse puntate aveva rivelato di aver suggerito al suo pupillo Allegri anche Matic, giudicato perfetto per le esigenze dei bianconeri, ed aveva sottolineato che la squadra era ancora incompleta ma ora va giù ancor più duro. A cinque giorni dal debutto in campionato della Vecchia Signora col Sassuolo l’ex allenatore di Pescara e Udinese chiama in causa polemicamente Agnelli e la dirigenza.

Per Galeone questa Juve non potrà mai vincere lo scudetto

Galeone è lapidario come riporta Goal.com: “La Juve con questi giocatori lo Scudetto non lo vince mai, perché Guardiola, Conte e altri allenatori chiedono ed ottengono giocatori e Allegri no?”.

Tra Galeone e Allegri un’amicizia eterna

E’ sempre stato il tutor di Allegri, Giovanni Galeone. Quando Acciughina giocava lo portava sempre con sè, a Pescara come a Napoli, ed i primi passi da tecnico Allegri li ha mossi proprio al fianco del suo maestro che ha continuato a seguirlo per tutta la sua carriera. Da quando il tecnico livornese è tornato alla Juve Galeone si è scatenato nelle critiche.

I tifosi della Juve attaccano sia Galeone che Allegri

Fioccano le reazioni sui social: “Allegri che fa dire a Galeone le cose che pensa… Ha paura a dirle lui?”, oppure: “A Gennaio, Vlahovic e Zakaria. Adesso, Pogba, Di Maria, Bremer, Gatti e Kostic. Probabilmente, arriverà anche Paredes. Ma non basta mai: non sarà che il problema di Allegri è Allegri stesso?” e ancora: “Voleva Pogba, preso, voleva Di Maria preso, voleva Bremer preso”.

C’è chi scrive: “La differenza tra Galeone e Allegri è che Galeone le squadre le allenava. Eccome se le allenava…aveva una filosofia di gioco innovativa per l’epoca. Chi non conosce i livornesi non può capire l’approccio che hanno al lavoro: ZERO” o anche: “Il social manager di Allegri si è rifatto stranamente sentire. Ho idea che lo sentiremo spesso quest’anno”.

Il web è scatenato: “caro Galeone, Allegri non vince per due motivi: 1) le sue squadre non giocano a calcio; 2) ci sono avversarie forti al contrario di quando vinceva 8 scudetti di fila”

Infine la chiosa: “Galeone continua con la difesa del suo pupillo, ma una critica costruttiva mai? Allegri non è felice del mercato? E noi invece ne abbiamo le scatole piene del suo staff incapace. La società fa bene a non spendere più soldi, certo rischia parecchio ma se quelli che hai non li valorizzi”.

