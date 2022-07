17-07-2022 10:22

È uno dei migliori amici di Massimiliano Allegri. Anzi di più: una sorta di padre spirituale. Logico, dunque, che quando parli, la sua non possa essere considerata un’opinione come le altre, visto che potrebbe riflettere, in qualche modo, pensieri, opinioni, valutazioni, sfoghi o confidenze dell’attuale tecnico della Juventus. Stiamo parlando naturalmente di Giovanni Galeone. L’Intervista concessa all’ex allenatore, tra le altre, di Pescara, Napoli e Udinese alla Gazzetta dello Sport rischia di diventare un caso.

Galeone consiglia Milinkovic-Savic alla Juventus

Galeone ha spiegato anzitutto di aver dato tre consigli a Max: “Sì, ma non mi ascolta. Avevo consigliato tre giocatori: Koulibaly, Asllani, Milinkovic-Savic. Uno costava troppo, l’altro lo ha preso l’Inter, il terzo non so. In realtà non so neppure quanta voce abbia in capitolo Allegri quando si parla di mercato. Dovrebbe averla, perché alla fine le colpe ricadranno sempre su di lui”. Quindi l’affondo: “Se il mercato finisse oggi la Juve faticherebbe ad arrivare in Champions League. Già lo scorso anno Max ha fatto un miracolo a centrare l’obiettivo. Al momento la vedo fra il quarto e il quinto posto: Inter staccata, poi Milan, Napoli e non sottovaluterei la Roma“.

La critica di Galeone: “Difesa Juve da ricostruire”

Insomma, altro che sogno scudetto e Champions con l’accoppiata Pogba-Di Maria. Ma perché Galeone è così pessimista? “Faccio una valutazione semplice: l’importanza della difesa. La BBC è quella che ha condotto la Juve alle due finali di Champions League, in generale il marchio di fabbrica è sempre stata la solidità. Adesso mi pare che non si dia peso alla ricostruzione della difesa. Sostituire Giorgio Chiellini sarà complicato, io credo che si dovrebbe trattenere De Ligt, ma se per motivi economici dovesse essere ceduto bisognerebbe trovare un sostituto all’altezza“.

Tifosi Juve divisi sulle parole dell’ex allenatore

Tra i tifosi della Juventus si scatena il dibattito dopo le considerazioni tranchant di Galeone. “Sempre ottimista eh Galeone? Ma mi faccia il piacere”, commenta indispettito Giulio. “Cominciamo bene, con le bordate del ‘fuoco amico’ di Galeone“, incalza Octopus. Ma Alberto sottolinea: “E che ha detto di sbagliato? Al momento siamo quasi senza difesa e a centrocampo chi costruisce?”. Mentre Max insinua: “Se ha detto certe cose è perché Allegri gliele ha suggerite, si vede che è scontento dal mercato”. Solo Vale predica calma: “Siamo a metà luglio, c’è ancora tutto il tempo”.

