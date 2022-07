Lewandowski va al Barca e spaventa i tifosi di Juve, Roma e Inter

16-07-2022 10:13

Il maxi affare alla fine si è sbloccato. Robert Lewandowski giocherà nel Barcellona, si trasferirà dall’Allianz Arena al Camp Nou. Raggiunta l’intesa tra i due club. I catalani verseranno nelle casse del Bayern 45 milioni di euro, più cinque di bonus, mentre per il bomber polacco – che aveva dichiarato pubblicamente di considerare chiusa l’esperienza in Germania – si profila un ricco contratto triennale. Tutto qui? No, perché la mega operazione spaventa e non poco i tifosi di tre squadre italiane: Juventus, Roma e Inter.

Il Bayern ora ha i soldi per l’operazione De Ligt

I primi a essere preoccupati sono i sostenitori della Juventus. Grazie ai 50 milioni in arrivo dalla cessione di Lewandowski, il Bayern può lanciare l’assalto finale a De Ligt. Non che al club tedesco mancasse la disponibilità finanziaria, ma il rigore nella gestione dei conti impediva operazioni non sostenibili. Non a caso, il Bayern è l’unica vera “grande” d’Europa con i conti in ordine, la dimostrazione che si possono vincere campionati e Champions senza necessariamente indebitarsi.

Juve, via De Ligt e assalto a Zaniolo e Bremer?

A cascata, però, la cessione di Lewandowski e il bonus economico per il Bayern rischiano di avere conseguenze anche per Roma e Inter. Acquistando De Ligt, il Bayern “rifornirebbe” di denaro sonante la Juventus, che così potrebbe chiudere l’operazione Zaniolo e provare a rompere le uova nel paniere ai nerazzurri nella trattativa per Bremer. Un doppio fronte che si preannuncia caldissimo, soprattutto se la trattativa per il difensore olandese subirà accelerazioni a stretto giro di posta.

Tifosi italiani agitati: in ansia pure a Napoli

Sui social sono tanti a esprimere le proprie ansie. Comincia lo juventino Gabriel: “Quindi addio De Ligt“. Luca invece vede il lato positivo della faccenda: “Adesso il mercato della Juventus può finalmente entrare nel vivo”. Anche a Roma hanno un po’ di ansia: “Iniziamo a preparare il messaggio d’addio per Zaniolo“, scrive un fan. “Mi sa che è più la Roma a volerlo mandare, saranno contenti a Trigoria“, si lamenta Saretta. Agitazione anche tra gli interisti: “Speriamo che davvero sia tutto fatto per Bremer, sai com’è con i soliti rilanci dell’ultim’ora Juve“. Tanto per non farsi mancare niente, scrive anche Max, tifoso del Napoli: “Prepariamoci che al Bayern ora serve una punta, Osimhen sarebbe perfetto“.

