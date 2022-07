Juve, il disperato tentativo per De Ligt. Trattativa con il Bayern in stallo

16-07-2022 13:03

La Juventus prova l’ultimo disperato tentativo per trattenere a Torino Matthijs De Ligt. Per il momento il Bayern Monaco non ha accelerato per la trattativa e quindi i bianconeri provano a far rinnovare il giocatore.

Juve – De Ligt: i bianconeri provano a trattenerlo

Mentre si lavora a Bremer, nel tentativo di strapparlo all’Inter, Cherubini sta provando a convincere il difensore olandese a rimanere. Una opera di convincimento in cui sta tentando di persuadere anche la procuratrice Rafaela Pimenta. L’obiettivo è proporre il rinnovo di un altro anno, prolungando fino al 2025 e offrendogli 12 milioni netti, stessa cifra che gli ha promesso il Bayern.

Juve, per convincere De Ligt si modifica la clausola

Stando a quanto racconta Gazzetta dello Sport, la Juve sarebbe disponibile a diminuire la clausola attuale da 120 milioni a 90. La richiesta del giocatore era 70 ma intanto, a dispetto da quello che si credeva, c’è stato un passo in avanti da parte del club. Si attende così sia il Bayern che per ora è fermo sulla sua offerta sia un cenno da parte di De Ligt e del suo entourage.

Bayern Monaco, l’offerta per De Ligt

L’ultima offerta dei tedeschi, per portare De Ligt in Germania parla di 60 milioni di euro più 1 di bonus, promettendo al giocatore un quadriennale da 12 milioni netti a stagione. Offerta che però, per il momento non basterebbe. Alla Bild, il ds del Bayern, Hasan Salihamidzic, non si è sbilanciato: «Per me era importante sedersi a un tavolo con Arrivabene, Cherubini e Nedved: sono stato alla Juventus per quattro anni da calciatore e ho un buon rapporto con il club. Abbiamo avuto due colloqui, ma adesso dobbiamo essere pazienti e vedere cosa succede».

