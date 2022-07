14-07-2022 12:07

Il mistero attorno al futuro di Matthijs De Ligt continua, anzi, si infittisce. Il Bayern Monaco ha sempre nel mirino il difensore della Juventus, il quale avrebbe già dichiarato di voler lasciare la Serie A e di voler andare a giocare in un campionato importante. Ma i bianconeri avrebbero rifiutato l’offerta dei bavaresi, pertanto è ancora tutto in divenire.

Juventus: si apre uno spiraglio per la permanenza di De Ligt

Nel frattempo però si sarebbe aperto un clamoroso spiraglio riguardante la permanenza alla Vecchia Signora del 22enne difensore olandese. Secondo quanto riportato da La Stampa, quotidiano da sempre vicino alla proprietà juventina, la cessione di De Ligt non è mai stata voluta dalla Juve, di conseguenza l’offerta del Bayern è stata respinta, perché oltretutto non ritenuta soddisfacente.

Juventus: ecco il piano per trattenere De Ligt

Inoltre, l’arrivo di Angel Di Maria e il ritorno di Paul Pogba avrebbero fatto, se non cambiare idea al ragazzo riguardo la sua voglia di emigrare verso altri lidi, quantomeno di placare i suoi bollenti spiriti. Pertanto l’obiettivo delle due parti sarebbe quello di lavorare sul rinnovo del contratto in scadenza nel 2024, prolungando così la permanenza a Torino di De Ligt di almeno di un anno, ma anche di abbassare la clausola di rescissione del contratto medesimo.

Juventus: se De Ligt partisse, il nome nuovo è Pau Torres

Ovviamente però il pericolo che l’olandese possa andarsene c’è sempre, e il Bayern non è certo intenzionato a mollare la presa. Se dovesse arrivare dai bavaresi un’offerta vicina alla clausola da 120 milioni, la Juventus sarebbe costretta a pensarci eccome. Quindi, se il difensore dovesse andarsene, la prima scelta resta Gleison Bremer, anche se l’Inter è nettamente in vantaggio per il brasiliano del Torino. Un altro nome è quello di Pau Torres del Villarreal, già affrontato in Champions League e che è valutato tra i 40 e i 50 milioni di euro.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Juve LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Milan LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE