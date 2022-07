Dilemma Juventus: de Ligt in stand-by, Bremer non vuole aspettare

13-07-2022 09:32

La Juventus si è regalata due colpi da novanta (Paul Pogba e Angel Di Maria) ma, a livello difensivo, ha ancora tante questioni da risolvere. Tutto passa dalle decisioni legate al futuro di Matthijs de Ligt, attualmente in trattativa con il Bayern Monaco.

Juventus, l’offerta del Bayern Monaco per de Ligt non è sufficiente

Al momento, la prima offerta del Bayern Monaco per Matthijs de Ligt non è stata all’altezza delle richieste del club bianconero (60 milioni, più 10 di bonus). La Juventus non ha intenzione di fare sconti, forte di una clausola rescissoria pari a 120 milioni di euro. Con il Chelsea fuori dai giochi (in chiusura l’affare Kalidou Koulibaly), resta solo il club bavarese sulle tracce dell’olandese.

Tutto dipenderà dalla volontà del Bayern Monaco di portarsi a casa l’ex Ajax. Per farlo, sarà costretto ad alzare la proposta. In caso contrario, Matthijs de Ligt resterà, almeno per la prossima stagione, nelle fila della squadra bianconera, alle dipendenze di Max Allegri.

Juventus, Bremer ha fretta di conoscere il suo destino

Il rischio è comunque elevato per la Juventus. Più i tempi della trattativa con il Bayer Monaco per Matthijs de Ligt si allungano, più sono le possibilità che Gleison Bremer si accasi altrove (l’Inter resta una soluzione gradita al giocatore).

Il patron del Torino Umberto Cairo, proprietario del cartellino del difensore brasiliano è pronto a valutare tutte le offerte ma ha anche voglia di chiudere in fretta, così da pensare a come ristrutturare la difesa granata. Lo stesso difensore brasiliano vuole sapere dove giocherà il prossimo anno in tempi rapidi. L’importante è che sia un club che gioca la Champions League.

Juventus, le alternative a Bremer non mancherebbero

Chiaramente Gleison Bremer è una soluzione affidabile. Il difensore brasiliano conosce perfettamente il calcio italiano e ha le qualità per giocare in bianconero. Tuttavia, ci sarebbero anche delle altre opzioni, nel caso in cui il brasiliano andasse altrove (Inter).

Gabriel, 24enne difensore dell’Arsenal, sarebbe un nome caldo. La Vecchia Signora starebbe provando ad imbastire uno scambio con i Gunners (Arthur per il difensore brasiliano). Pure Francesco Acerbi, nazionale azzurro in uscita dalla Lazio, sarebbe una pista non completamente abbandonata.

