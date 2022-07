13-07-2022 08:27

Il Napoli si prepara a dire addio a Kalidou Koulibaly. Nel giro di pochi giorni i tifosi partenopei sono passati dalla speranza alla rassegnazione di perdere uno dei giocatori simbolo della squadra che nel corso di nove anni ha rappresentato un punto di riferimento dentro e fuori dal campo. Il brusco risveglio è arrivato con la decisione del Chelsea di lanciarsi sul giocatore e ora sembrano esserci tutti i presupposti per un addio.

Koulibaly: ora il Chelsea fa sul serio

La giornata di ieri è stata quella chiave per il futuro di Kalidou Koulibaly. Dopo settimane di voci, ieri il Chelsea sembra aver rotto gli indugi ed ha messo il club del presidente Aurelio De Laurentiis alle strette. Ormai mancano solo pochi dettagli prima dell’annuncio dell’operazione che porterà il giocatore a firmare un contratto di tre anni a 8 milioni l’anno (più uno di bonus), mentre gli azzurri dovrebbe incassare una cifra che si avvicina ai 40 milioni per il giocatore che ha un contratto in scadenza nel 2023.

Napoli: dalla speranza alla rassegnazione

I tifosi del Napoli hanno potuto sperare solo qualche giorno. Nel corso della conferenza di qualche giorno fa, Cristiano Giuntoli, aveva reso pubblica l’offerta di rinnovo fatta dal club partenopeo al giocatore (6 milioni all’anno per cinque anni). Una proposta che sembrava foriera di buone notizie ma l’ambizione del giocatore e la ricca proposta fatta dal Chelsea hanno rimesso tutto in discussione. E ieri anche le parole di Luciano Spalletti sembravano quelle di un addio: “E’ chiaro che se lui dovesse scegliere di andare, noi non finiremmo mai di ringraziare per tutte le cose che ci ha dato e per tutto l’aiuto che ci ha dato. Guai a chi gli dirà qualcosa se dovesse fare scelte diverse”.

Napoli: spunta la soluzione Acerbi per la difesa

Ora la società del presidente De Laurentiis è costretta a tornare di corsa e con decisione sul mercato alla ricerca di un difensore in grado di raccogliere la pesante eredità lasciata da Koulibaly. Secondo il giornalista Gianluca Di Marzio, gli azzurri avrebbero già chiesto informazioni alla Lazio riguardo la disponibilità di Francesco Acerbi, da tempo in rottura con l’ambiente biancoceleste.

Napoli, l’addio di Koulibaly si trasforma in un incubo

I tifosi del Napoli sembrano non accettare di buon occhio la soluzione Acerbi che per tutti rappresenterebbe un clamoroso passo indietro nelle ambizioni del club. “Acerbi è scarso in maniera oscena – scrive Giancarlo – facciamo i seri”. Mentre Francesco è ancora più pessimista: “Dopo 20 anni è giunto il momento di disdire tutto e pensare alle cose veramente serie. Grazie per avermi fatto disinnamorare del Napoli”. Mentre Gaetano fa riferimento alle ambizioni del club: “Perfetto. Dall’anno prossimo lottiamo per non retrocedere” e ancora: “Io capisco tutto ma Acerbi al posto di KK veramente non si può sentire. Sarebbe un suicidio”.

