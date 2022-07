Serie A, difensori protagonisti: la situazione di Milan, Inter e Juve

16-07-2022 11:45

Il calciomercato estivo sta entrando nel vivo, e protagonisti di questa fase sono senza dubbio i difensori. L’Inter potrebbe presto perdere Milan Skriniar, la Juventus potrebbe vedere De Ligt volare in Bundesliga (dopo aver perso anche Chiellini) al Bayern Monaco, mentre il Milan, dopo aver visto sfumare l’affare Sven Botman, ha la necessità di investire su un centrale.

Gli obiettivi sono chiari e non facili da raggiungere, andiamo a scoprire la situazione, nel dettaglio, delle tre big della nostra Serie A.

L’Inter si avvicina a Bremer: inizio settimana prossima decisivo

Questa è una notizia rilanciata ovunque nella giornata di oggi. L’Inter non è mai stata così vicina ad assicurarsi le prestazioni di Gleison Bremer, che da tempo vuole lasciare il Torino avendo l’ambizione di giocare la Champions League.

Come scrive Sky Sport, l’offerta dei nerazzurri si è sensibilmente avvicinata ai 40 milioni richiesti da Urbano Cairo, patron granata. Al momento la Beneamata si è spinta fino a 35 milioni di parte cash più il cartellino del giovane Casadei.

Bremer ha da tempo l’accordo con l’Inter, e tutto sembra ormai pronto. Lunedì potrebbe essere il giorno giusto.

Juventus, Pau Torres possibile: altissima la richiesta del Villarreal

Eurosport riporta la situazione di Pau Torres, difensore in forza al Villarreal ma che piace a tante big europee, Juve inclusa. Il ragazzo ha ancora due anni di contratto, e una clausola rescissoria di 65 milioni di euro.

Il Villarreal sembra ne voglia almeno 50, e i bianconeri potrebbero partire da una base di 40-45 milioni, almeno per iniziare a trattare. Inoltre, la Juve è forte del fatto di poter offrire a Torres un ingaggio di gran lunga superiore a quanto attualmente guadagna (tre milioni di euro) portando il suo stipendio fino a cinque milioni netti.

Nuovo nome per il Milan: si pensa a Japhet Manzambi Tanganga

Come riportato dal giornalista sportivo ed esperto di mercato Gianluca Di Marzio, nel corso della trasmissione di Sky L’Originale, il Milan si concentrerà sul difensore centrale dopo aver chiuso per Charles De Ketelaere all’inizio della prossima settimana.

Il nome nuovo per la retroguardia rossonera è Japhet Tanganga, roccioso difensore inglese del Tottenham. Alto 184 cm e 76 kg di peso, è un membro della nazionale inglese Under-21, e per lui si profila un’operazione in stile Tomori, dunque un prestito con diritto di riscatto.

