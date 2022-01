Juventus, per il centrocampo si valuta Nandez

25-01-2022 14:04

Tra Vlahovic e la necessità di sfoltire il centrocampo, la Juve pensa anche a una possibile entrata in questa zona nevralgica, ma possibilmente low cost. È così che salgono le quotazioni di Nahitan Nandez, per il quale il Cagliari ha dato l’ok al prestito. I sardi stanno trattando anche con il Torino, ma il tutto si è arenato per questioni di cifre e formule, tanto che i granata avrebbero virato su Diawara. Di conseguenza, la Juve potrebbe provare l’affondo sull’uruguayano, anche grazie agli ottimi rapporti che ha con il Cagliari.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

OMNISPORT