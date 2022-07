Juventus, per Rabiot c'è un'ipotesi da non escludere

27-07-2022 16:29

Adrien Rabiot e la Juventus. Un amore mai sbocciato del tutto quello fra il centrocampista francese e il club bianconeri. Tre anni con più bassi che alti, ma adesso con l’infortunio di Paul Pogba il giocatore può restare a Torino a meno che non arrivi una proposta importante.

C’è però un’ipotesi differente. Come riportato da La Stampa, Rabiot potrebbe anche fare un clamoroso ritorno al Paris Saint-Germain come contropartita nell’affare Leandro Paredes. L’argentino ex Roma è da tempo un obiettivo dei bianconeri per il centrocampo.

