Juventus, pesante contestazione dei tifosi sotto l’hotel. Thiago Motta il più attaccato: “Pezzo di m…”

Forte contestazione dei tifosi della Juventus sotto l'hotel dove alloggia la squadra alla viglia della sfida contro l'Hellas Versona: Thiago Motta il più bersagliato

Clima tesissimo in casa Juventus dopo le eliminazioni dalla Champions League e soprattutto dalla Coppa Italia per mano dell’Empoli, con i tifosi bianconeri che hanno contestato pesantemente la squadra sotto il JHotel alla vigilia della sfida di Serie A contro l’Hellas Verona, con l’allenatore Thiago Motta che è stato il più bersagliato dai cori dei supporters.

Forte contestazione dopo le eliminazioni da Champions League e Coppa Italia

La sconfitta ai rigori contro l’Empoli che è costata l’eliminazione dalla Coppa Italia dopo quella rimediata in Champions League per mano del PSV non sono state affatto digerite dai tifosi bianconeri, che dopo aver espresso tutto il loro disappunto sui social nei giorni passati, si sono presentati sotto il JHotel dove si trovava tutta la squadra in ritiro per scelta di Thiago Motta per dare vita a una pesante contestazione nei confronti di giocatori, società e – soprattutto – allenatore.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Thiago Motta il più preso di mira

Già, proprio quell’allenatore che solamente pochi mesi fa dopo le prime e convincenti uscite era stato osannato come l’uomo del rinnovamento dopo stagioni non facili ora sembra essere invece diventato il bersaglio principale dei tifosi bianconeri, arrabbiati per una stagione fatta di tanti alti e bassi e che vede la Juventus in corsa solo in Serie A.

Tra i tanti cori indirizzati dai tifosi alla squadra, quelli più pesanti sono stati infatti indirizzati nei confronti di Thiago Motta, che sta facendo non poca fatica – e certamente alcune sue esternazioni non lo hanno aiutato – a guadagnarsi rispetto e fiducia da parte dei tifosi, che lo hanno preso pesantemente di mira: “Thiago Motta pezzo di m…”.

Serie A ultima chance per conquistare i tifosi

Come detto prima alla Juventus rimane ormai solamente il campionato, con il quarto posto come obiettivo dichiarato – e certamente alla portata – della società per garantirsi l’accesso alla prossima Champions League. Osservando la classifica non è però impensabile puntare anche a qualcosa di più per i bianconeri.

Grazie al pareggio tra Napoli e Inter e a quello dell’Atalanta contro il Venezia, vincendo lunedì 3 marzo contro l’Hellas Verona la Juventus avrebbe una ghiotta chance di riavvicinarsi alla vetta del campionato. Battendo i veneti i bianconeri si porterebbero infatti a soli 6 punti dall’Inter capolista della Serie A con ancora undici giornate da disputare. Un’impresa come quella della conquista dello scudetto sembra al momento l’unica strada a disposizione di Thiago Motta per guadagnarsi finalmente la fiducia e l’amore dei tifosi.