Juventus, Chiellini e l’elogio di Allegri: l’ultima bordata all’era Thiago Motta. L’ex capitano getta benzina sul fuoco

Situazione rovente in casa Juventus e le parole dell’ex capitano e ora Head of Football Operations non danno una mano a risolvere la situazione. I tifosi della Juventus se la prendono anche con lui

Una situazione rovente, l’eliminazione dalla Coppa Italia della Juventus ha fatto saltare il tappo in casa bianconera. L’era di Thiago Motta, nonostante le quattro vittorie di fila in campionato, sembra decisamente in bilico. Una situazione incandescente prima della sfida di lunedì contro il Verona con i bianconeri che approfittando del big match tra Napoli e Inter potrebbero rosicchiare qualche altro punto verso la vetta.

Chiellini e l’elogio di Allegri

In un momento del genere tutto contribuisce a gettare benzina sul fuoco e capita che anche un intervento di Giorgio Chiellini, nella giornata di venerdì, all’università Luiss di Roma diventa argomento di discussione. L’ex capitano parla della sua esperienza, racconta cosa vuole dire far parte del progetto Juventus e non si sottrae alle domande. E tra queste non ne manca una su Massimiliano Allegri.

“Di lui ho apprezzato la leggerezza nell’essere allenatore e nel farsi scivolare addosso quel che capitava. E’ stato bravo a non appesantire un mondo già pesante e pieno di pressioni. Ha dato fiducia e libertà alla squadra pur pretendendo tanto da tutti. Ti dà tanto ma ti controlla, anche a livello umano è riuscito a capire subito i valori della Juve pur non avendoci mai giocato. E’ cresciuto come persona, ha studiato per migliorarsi, per essere adatto al ruolo di allenatore nel Cagliari, nel Milan e nella Juve per fare suoi certi valori”.

Bordata a Thiago Motta?

Forse nelle parole di Chiellini non c’è nessun riferimento a quanto sta avvenendo in questi giorni. Ma forse, per quanto innocenti siano, arrivano in un momento poco adatto. La Juve sta attraversando una crisi forse anche più di nervi che di risultati. E’ vero che l’eliminazione dalla Champions e quella della Coppa Italia arrivate a stretto giro sono state delle grosse delusioni, ma la squadra è tra le prime 4 in classifica con la concreta possibilità di conquistare un posto in Champions per la prossima stagione.

Obiettivo minimo, senza dubbio, ma nemmeno così scontato visto il cambio di allenatore nella scorsa estate e anche una netta virata nella strategia societaria con un’attenzione mai così alta all’equilibrio finanziario. Una squadra giovane con molte scommesse (forse anche qualcuna non vinta) che comunque sta reggendo il ritmo delle migliori. Ma di certo l’elogio di Allegri in un momento così delicato non può non sembrare un attacco a Thiago Motta.

L’ex capitano divide i tifosi

Le parole di Giorgio Chiellini nel corso dell’intervento alla Luiss rimbalzano sui social a distanza di un giorno e diventano fonte di polemica e discussioni sui social. La gran parte dei tifosi bianconeri non ha visto di buon occhio l’elogio di Allegri proprio in un momento così delicato. E a molti non è piaciuto neanche il riferimento a Los Angeles (“Ho lasciato il cuore lì, non so quando ma tornerò. Ma volevo dare stabilità alla mia famiglia e rientrare a Torino”), quasi come se la Juve fosse una situazione di ripiego.

Ma tra i tifosi della Vecchia Signora ce ne sono tanti che invece si schierano dalla parte dell’ex capitano reo secondo loro di aver risposto con onestà alle domande che gli sono state poste.