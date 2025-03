Juventus Del Piero, attento a cosa dici: le sue parole infiammano i tifosi delusi

L'ex numero 10 ha scatenato un equivoco sui social a causa di una frase pubblicata sotto ad un post che ha illuso i tifosi della Vecchia Signora

Quando una campagna pubblicitaria può scatenare un equivoco. E’ il caso di Alex Del Piero che sui social ha condiviso una foto che lo ritrae con un noto capo di abbigliamento ma, nella didascalia del post, c’è una frase che ha fatto sia sognare che illudere – al tempo stesso – i tifosi: nel momento più buio della stagione della Juventus, con Thiago Motta in bilico e la società in piena crisi, i sostenitori bianconeri sperano in un ritorno di fiamma alla Vecchia Signora – in una possibile veste da dirigente – dell’ex numero 10 e storico capitano.

Il messaggio che infiamma i tifosi

Nelle ultime ore, Del Piero ha nuovamente acceso i cuori dei tifosi con un messaggio condiviso sui social. “Il bello dell’attesa è che lascia spazio ai pensieri” ha scritto Del Piero, per promuovere una campagna pubblicitaria. Tuttavia, per molti sostenitori della Juventus, quelle parole sono suonate come un indizio su un possibile ritorno in società.

Sotto il post, i commenti si sono moltiplicati rapidamente: “15 milioni di persone attendono il tuo ritorno”, ha scritto un tifoso. E ancora: “Come si fa a non chiamarlo?” C’è poi chi scrive: “Quello che tutti vogliono”, E infine si fa forte la pressione della tifoseria per rivedere Alex con un ruolo di spicco all’interno del club: “Capitano torna, c’è bisogno di te per salvare questa società in piena crisi!”

Del Piero futuro alla Juventus?

Nonostante l’affetto incondizionato dei tifosi, finora non si sono ancora aperte reali opportunità per un ingresso di Del Piero nella dirigenza juventina a causa di fazioni contrapposte all’interno al club. La recente nomina di Giorgio Chiellini sembra quindi privilegiare esperti del settore piuttosto che ex campioni: la società ha finora preferito puntare su profili con un forte background manageriale e una preparazione accademica più solida.

Del Piero è favorevole ad un possibile ritorno alla Juve

Tuttavia, se in futuro la dirigenza dovesse sentire il bisogno di una figura carismatica, capace di incarnare lo spirito bianconero e trasmetterlo alla squadra, Del Piero sarebbe sicuramente la scelta ideale. E lui, come ha sempre dichiarato, sarebbe pronto a rispondere con un semplice “sì”.

