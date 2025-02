Juventus, Del Piero: carezze alla squadra e bordata al club. Lo sfogo di Pinturicchio in diretta tv

L'ex capitano protagonista su Sky con una battuta pungente: "Gli ex giocatori non li vogliono da tante parti, non solo al Var". Messaggio alla Juve?

La bordata di Pinturicchio. Con poche ma taglienti parole Alex Del Piero sferra una stoccata dagli studi di Sky che sembra indirizzata ai vertici della Juventus. Chissà se chiarirà, ma per la squadra, che ieri ha battuto 2-1 il Psv Eindhoven nell’andata dei playoff di Champions, riserva comunque solo carezze.

Juventus, Del Piero su Kolo Muani e Vlahovic

Anche per il primo atto degli spareggi Motta ha preferito il nuovo acquisto Kolo Muani a Vlahovic, entrato solo nel finale di partita al posto del francese. Del Piero promuove a pieni voti l’ingaggio del calciatore arrivato in prestito dal Paris Saint-Germain. “Un acquisto di grande valore. Soprattutto la Juve ne aveva un enorme bisogno, in quanto capace di offrire soluzioni diverse rispetto a Vlahovic”.

Secondo la leggenda bianconera, l’ex Eintracht Francoforte è la pedina perfetta per Motta perché è un calciatore “più simile a quello che aveva al Bologna della scorsa stagione, seppure con caratteristiche diverse da Zirkzee”. Resta il rebus Vlahovic, ormai relegato in panchina dall’italo-brasiliano e sempre più lontano da Torino per la questione rinnovo. Per Alex quello del serbo è “un falso problema. I gol li aveva fatti, poi si è fermato come tutta la Juve”.

La sfogo di Pinturicchio in diretta tv: cosa è successo

Nel salotto di Sky si discute del gol del momentaneo 1-1 degli olandesi firmato Perisic e delle proteste della Juventus per un presunto precedente tocco di braccio di Lang. Per arbitro e Var tutto regolare, dunque gol assegnato. Fabio Capello prende la parola ribadendo un concetto espresso da più parti: “Dico sempre che al Var serve un ex giocatore, ma non lo accetteranno mai perché non vogliono essere contestati”.

A questo punto interviene Del Piero con una bordata da vero 10: “Gli ex giocatori non li vogliono da tante parti, non solo al Var”. La frecciata del campione del mondo 2006 è accolta dall’applauso convinto di Di Canio e dai sorrisi dei ospiti dello show condotto da Federica Masolin.

A chi era indirizzata la bordata di Del Piero?

Bersaglio della stoccata di Del Piero potrebbe essere la società bianconera. Da quando è terminata la sua lunghissima e vincente storia d’amore con la Signora, si è più volte parlato del suo ritorno a casa in qualità di dirigente, ma di fatto non si è mai concretizzato. Eppure Alex resta tra i calciatori più amati in assoluto dal popolo juventino.

C’è, però, anche un’altra ipotesi. Lo scorso novembre il suo nome era circolato in maniera piuttosto insistente per un’eventuale candidatura alla presidenza della Figc. La disponibilità c’era tutta a mettersi in gioco, ma poi sappiamo com’è finita: Gravina – candidato unico – è stato rieletto per la terza volta di fila con il 98,7% dei voti.