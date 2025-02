Juventus, Motta si difende dalle critiche di Di Canio ma la sostituzione di Yildiz resta un caso

Vivace post partita tra il tecnico e l’opinionista Sky, col primo che spiega il turnover costante dei centrocampisti. Nessuna parola sull’uscita del turco al 45’

Thiago Motta è soddisfatto per la vittoria della Juventus sul Psv, ma sa che i suoi possono crescere ancora. Intanto va avanti per la sua strada: nel post-partita ha risposto alle critiche di Paolo Di Canio sul turnover continuo a centrocampo e a metà gara non c’ha pensato due volte a sostituire un deludente Kenan Yildiz.

Juventus, il confronto tra Thiago Motta e Di Canio

La Juventus vince senza brillare particolarmente, ma Thiago Motta può sorridere non solo per il risultato. La sua squadra ha mostrato carattere e personalità contro il Psv, oltre ai guizzi individuali che hanno deciso l’incontro, intanto lui va avanti per la sua strada: l’ha dimostrato anche nel post partita, rispondendo con convinzione alle critiche di Paolo Di Canio nel salotto di Sky Sport.

Juventus, Motta si difende dalle critiche di Di Canio

L’ex attaccante oggi opinionista ha fatto i suoi complimenti a Thiago Motta, ma gli ha anche chiesto come mai continui a ruotare i centrocampisti a disposizione: secondo Di Canio, infatti, la Juventus avrebbe bisogno di trovare due titolari nel cuore del campo in grado di dare continuità al gioco dei bianconeri.

La risposta di Thiago Motta è stata netta. “Non credo ci vogliano dei titolari – ha detto l’allenatore – Siamo la Juventus e giocando ogni tre giorni siamo tutti titolari. Oggi abbiamo 5 centrocampisti di altissimi livello, McKennie sta giocando un po’ di più perché ha caratteristiche diverse dagli altri quattro. Ma chi entra deve alzare il livello della squadra. Noi abbiamo sempre bisogno di alzare l’intensità, di avere dinamismo, dobbiamo pressare, per questo motivo c’è bisogno di ruotare. Chi sta meglio gioca oppure entra e gioca”.

Juventus, il caso della sostituzione di Yildiz

Nel post-gara, invece, Motta non spiega la sostituzione di Kenan Yildiz durante l’intervallo. Il turco non ha accusato problemi fisici, il cambio è stata dunque una pura scelta tecnica da parte dell’allenatore della Juventus. Fino a quel momento il talento turco non era riuscito affatto a incidere sulla partita, mentre il suo sostituto ha lasciato il segno: è stato proprio Samuel Mbangula, infatti, a firmare il gol partita contro il Psv. Da questo punto di vista, dunque, Motta ha avuto sicuramente ragione.