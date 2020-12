Juventus: piace Joao Felix, ma il prezzo spaventa i bianconeri

La Juventus vuole un attaccante. I dirigenti bianconeri sono decisi ad accontentare Andrea Pirlo e Cristiano Ronaldo, ma per farlo, servirà sicuramente un grosso sacrificio economico.

Uno dei tanti giocatori che sta seguendo in questo momento l’entourage bianconero è Joao Felix, giovane attaccante di proprietà dell’Atletico Madrid. Il portoghese, molto ben sponsorizzato dal connazionale Ronaldo, ha fatto le giovanili nel Porto per poi esplodere nel Benfica con cui ha giocato 26 gare e segnato 15 gol. Lo scorso anno il passaggio all’Atletico Madrid nelle cui fila ha disputato fino ad oggi 37 gare segnando 11 reti.

Joao felix può giocare da prima o seconda punta rapida: giocatore tecnico, si distingue per la sua notevole abilità nel dribbling. Unico neo il prezzo: 120 milioni per la Juventus in questo momento sono davvero tanti. Servirà una strategia perfetta e forse anche un grosso sacrificio economico per vestire il giovane attaccante portoghese di bianconero.

OMNISPORT | 08-12-2020 12:21