Juventus-Porto, Chiesa: "Nessuna scusa, non mi porto niente di positivo a casa"

Al termine del match contro il Porto, il protagonista bianconero Federico Chiesa è intervenuto ai microfoni di Sky dopo l’eliminazione dalla Champions: “Non mi porto a casa nulla di positivo questa sera. C’è rammarico e tristezza, meritavamo di passare ma alla fine abbiamo sbagliato. Ora c’è da pensare al campionato”.

Per la Juventus adesso testa alla Serie A: “E’ un campionato duro, anche quelle dietro sono vicine. Noi crediamo nello scudetto, ora dobbiamo pensare al Cagliari”.

Il rammarico per questa partita però è evidente: “Abbiamo avuto le opportunità per passare il turno, il nostro livello di pericolosità nel secondo tempo è stato alto. Abbiamo giocato però per un’ora con l’uomo in più, quindi nessuna scusa“.

OMNISPORT | 10-03-2021 00:20