Juventus, possibile sacrificio illustre per l'ultimo acquisto

Juventus e Atalanta sono le uniche “assenti” dal gruppone delle grandi a punteggio pieno in campionato dopo due giornate della Serie A 2021-2022.

I bianconeri hanno raggranellato appena un punto contro Udinese ed Empoli, mentre la formazione di Gian Piero Gasperini ha rallentato pareggiando in casa contro il Bologna dopo la poco brillante prestazione al debutto contro il Torino, partita risolta da un gol del giovane Roberto Piccoli nei minuti di recupero.

Va da sé che con ancora qualche ora di mercato a disposizione entrambe le dirigenze e i rispettivi staff tecnici riflettano su eventuali correttivi da apportare in extremis alla rosa alla luce dei primi impegni ufficiali che hanno evidenziato qualche lacuna oltre a una condizione fisica non ottimale.

Non è da escludere, allora, che le due società, storicamente in ottimi rapporti, valutino la possibilità di concludere un’operazione in comune, che avrebbe del clamoroso.

Dopo il passaggio di Merih Demiral dalla Juventus all’Atalanta, dove il difensore turco ha preso il posto di Cristian Romero passato al Tottenham, un altro giocatore potrebbe passare dalla corte di Max Allegri a quella di Gasperini. Si tratta di Dejan Kulusevski.

Il talento svedese classe 2000, che la Juventus ha acquistato nel gennaio 2020 proprio dall’Atalanta per 35 milioni più bonus e poi approdato a Torino nell’estate successiva dopo la fine della stagione in prestito al Parma, non sembra infatti ai primi posti delle gerarchie offensive di Max Allegri, che sta faticando a trovare una collocazione tattica ben precisa al giocatore.

Un problema, quest’ultimo, avuto anche lo scorso anno da Andrea Pirlo e che alla Juventus potrebbero eliminare attraverso uno scambio con Duvan Zapata.

A riportare la notizia è ‘Il Corriere dello Sport’. Il colombiano potrebbe rappresentare l’ultimo rinforzo offensivo per la Juventus dopo l’arrivo di Moise Kean, mentre Kulusevski potrebbe risolvere la lacuna dell’Atalanta a caccia di un esterno offensivo.

L’operazione presenta comunque diverse difficoltà, dai tempi ristretti per la sua realizzazione all’ostacolo di natura economica, legato alle valutazioni molto differenti dei due giocatori, che hanno età molto diverse.

La Juventus potrebbe ricevere in cambio un conguaglio importante da reinvestire magari su un ultimo acquisto a centrocampo, ma a frenare l’affare sarebbe anche la volontà dello stesso Gasperini, che a suo tempo bocciò Kulusevski per l’Atalanta e che prima di rinunciare a Zapata vuole la certezza di avere un sostituto all’altezza per affrontare la stagione.

OMNISPORT | 30-08-2021 13:00