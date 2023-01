18-01-2023 12:00

Il caso-Adrien Rabiot terrà banco lungo tutta la sessione invernale di questo calciomercato. La volontà della Juventus è chiara: provare a trattenere il francese, senza rilevanti esborsi economici. Nella giornata di ieri è iniziato un timido dialogo tra le parti in causa, anche se allo stato dell’arte, una soluzione positiva in favore della società bianconera sembra distante.

Juventus: incontro tra i dirigenti e la madre-agente di Rabiot

Secondo la Gazzetta dello Sport, sembra muoversi qualcosa attorno ad Adrien Rabiot. Veronique Rabiot-Provost, madre-agente del giocatore, ha visitato la Continassa per parlare con il direttore Federico Cherubini, volto a ribadire le posizione delle parti. Il calciatore vuole onorare il contratto in essere con la società bianconera e non darà apertura a eventuali proposte in questa finestra di gennaio. La Juventus preferirebbe la cessione a titolo definitivo in questa sessione per monetizzare, ma ha trovato in Provost la disponibilità a trattare il prolungamento del contratto.

La richiesta di Veronique Rabiot alla Juventus

La questione rinnovo, riporta il quotidiano roseo, rimane piuttosto spigolosa. La richiesta di Veronique Rabiot (dieci milioni all’anno, bonus esclusi, più premio alla firma di 15-20 milioni) viene ritenuta eccessiva dalla Juventus, che avrebbe proposto una cifra in linea allo stipendio di Paul Pogba (8 milioni più bonus). La società bianconera non è tagliata fuori dai giochi, tuttavia la madre aspetta un’offerta giusta da un campionato top in cui proseguire la propria carriera.

Rabiot lontano dalla Juventus? Premier sullo sfondo

Come è noto, il francese avrebbe espresso il desidero di giocare in Premier League, e Provost rimane fiduciosa che prima o poi possa arrivare la proposta giusta per il futuro da un club oltremanica. Il vicecampione del mondo in carica lo scorso anno sembrava essere vicinissimo all’approdo al Manchester United, con un incasso in favore della Juventus di oltre venti milioni di euro, ma l’affare sfumò a causa delle richieste eccessive (ancora una volta) presentate dalla madre ai Red Devils.