Juventus, Ronaldo chiede 19 milioni o sarà causa

26-01-2023 10:55

Cristiano Ronaldo aspetta le prossime mosse della Juventus per quanto riguarda la querelle stipendi. Perché dopo la “carta Ronaldo”, spiega il Corriere della Sera, la sensazione è che i bianconeri dovranno versare i 19 milioni, altrimenti si andrà per le vie legali, con il giocatore dell’Al Nassr che si costituirà parte civile per un’azione di risarcimento forzata: il contratto comprensivo di spese legali e le commissioni farebbero salire la cifra a 28 milioni.