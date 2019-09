Juventus, Sarri ha individuato il problema

Al termine della gara pareggiata per 2-2, Maurizio Sarri ha parlato in conferenza stampa: "Vincere era importante per mettersi in condizione ideale in vista della qualificazione. Però la partita ci lascia anche grandi positività. Siamo venuti qui e abbiamo sofferto, poi abbiamo giocato a viso aperto, siamo andati vicino al gol del 3-1 e nel recupero a vincerla lo stesso".

"Ci sono passi avanti notevoli, c'è da risolvere questo problema delle palle inattive: anche in situazione di palla lenta siamo poco aggressivi, è un aspetto che dobbiamo risolvere. Problema legato all’uso della zona? Dobbiamo lavorare per sistemare in fretta questa questione, ma se siamo passivi lo siamo sia a zona che a uomo. La marcatura a uomo è pericolosa con tutte queste telecamere e l'uso del Var che ti fa rischiare un rigore contro ogni volta".

"Sono arrabbiato e fiducioso, la sensazione è duplice. Da una parte c'è consapevolezza degli aspetti positivi, dall'altra il giramento che hai quando prendi gol al novantesimo. Io il secondo gol posso anche accettarlo, il primo mi rimane difficile da digerire, era una palla lentissima su cui bastava toccare l'avversario".

"C'è da migliorare – ha ammesso il tecnico bianconero -, i particolari ti costano tanto. Anche a livello di personalità la squadra ha fatto una partita seria, tosta. Loro in trasferta con l'Atletico Madrid non avevano mai segnato, invece oggi quasi tre gol. Gli aspetti positivi ci sono, la sensazione dalla panchina era che la situazione fosse controllo. Abbiamo palleggiato bene, c'era la sensazione di poter chiudere senza problemi".

La scelta di schierare Cuadrado si è poi rivelata decisiva dato che il colombiano ha segnato la prima rete con un gran gesto tecnico: "Prevedevo partita aperta con tanti spazi e la sua velocità ci ha fatto comodo. Lui è stato molto bravo di suo, perché dopo due mesi di allenamenti da terzino l’ho messo alto e ha risposto benissimo".

In chiusura Sarri è tornato a parlare dell'opaco pareggio con la Fiorentina: "A Firenze non abbiamo fatto bene mentalmente e siamo stati influenzati da circostanze negative. Oggi invece ho visto grande determinazione e cattiveria e sono venute fuori le cose che proviamo. Ora dobbiamo risolvere il problema delle palle inattive".

