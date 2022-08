Juventus-Sassuolo, Dionisi: "La prima con la Juve ci stimola"

13-08-2022 15:17

Il tecnico del Sassuolo Alessio Dionisi ha parlato in conferenza stampa a due giorni dall’esordio in Serie A contro la Juventus all’Allianz Stadium. Il Sassuolo ha vinto soltanto una volta in casa della Juventus in Serie A (1N, 7P), proprio nell’incontro più recente, il 27 ottobre 2021, con gol di Davide Frattesi e Maxime Lopez.

Queste le parole di Dionisi:

“A prescindere, dopo la gara contro il Modena (che ha eliminato i neroverdi in Coppa Italia, ndr) è ottimo rigiocare, farlo contro la Juve sarà molto più complicato. Alla fine serve affrontarle tutte, giocare l’esordio con la Juve è uno stimolo, per riscattarci dal derby di Coppa, dalla penultima con la Juve, consapevoli9 che le sconfitte ci vedono sconfitti o comunque sfavoriti ma ci interessa poco, mi interessa vedere un altro approccio, un altro gioco, rispetto alla gara con il Modena