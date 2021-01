Juventus-Sassuolo, le formazioni ufficiali

Le formazioni ufficiali di Juventus-Sassuolo:

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, Demiral, Bonucci, Frabotta; McKennie, Bentancur, Arthur, Chiesa; Dybala, Ronaldo.

SASSUOLO (4-2-3-1) Consigli; Müldür, Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos; Obiang, Locatelli; Defrel, Djuricic, Traorè; Caputo.

Sfida di alta classifica tra la Juventus e il Sassuolo, divise da un solo punto e da una partita giocata di differenza (i bianconeri devono ancora recuperare quella col Napoli).

Scelte quasi obbligate per Pirlo: davanti a Szczesny si rivede Demiral in sostituzione di De Ligt, risultato positivo al Covid-19. Conferma per Frabotta a sinistra. In mediana spazio per McKennie a destra, con Chiesa dirottato sull’out opposto. Accanto a Bentancur c’è Arthur, schierato al posto del diffidato Rabiot. Morata parte dalla panchina: Dybala partner di Cristiano Ronaldo.

De Zerbi senza Berardi, nemmeno in panchina: il sostituto del calabrese è Defrel, mentre Traorè sostituisce Boga (in panchina) sulla corsia mancina. Obiang vince il ballottaggio con Maxime Lopez in mezzo, Müldür e Kyriakopoulos i terzini a discapito di Toljan e Rogerio.

