Juventus, scambio Dybala-Pogba: gli aggiornamenti di mercato

Paulo Dybala al centro delle voci di mercato in casa Juventus . Secondo le indiscrezioni, l’attaccante argentino verrà ceduto se arriverà un’offerta interessante, tra i 90 e i 100 milioni di euro . Le difficoltà nel rinnovo del contratto e le questioni di bilancio sembrano propendere verso una partenza della Joya, ma solo se, a conti fatti, converrà alla Vecchia Signora.

Sembra che sia esclusa invece la pista che porta a uno scambio con il Manchester United , che girerebbe a Torino il sogno di mercato Paul Pogba . Secondo i rumors che arrivano dall’Inghilterra e riportati dal giornalista di Rai Sport Paolo Paganini, la Juventus avrebbe detto no all’operazione . I bianconeri restano in ogni caso interessati a Pogba, che se non dovesse rinnovare potrebbe sbarcare alla corte di Pirlo in cambio di Ramsey e Douglas Costa .

Sullo scambio Dybala-Pogba si è espresso a Tuttosport negativamente l’ex tecnico bianconero Fabio Capello : “Io mi tengo Dybala. Pogba mi dà l’impressione di non essere un leader trainante ma uno che vuole fare bella figura grazie agli altri che trainano!”.

Chi invece è favorevole a un possibile scambio è l’ex attaccante Bruno Giordano: “Ronaldo e Dybala sono due fenomeni ma insieme non riescono a integrarsi. Pogba riempie il centrocampo, ha personalità e struttura fisica, darebbe al centrocampo bianconero uno spessore importante. Certo, dovrebbe trovare poi una punta di peso ì davanti. Ma farei lo scambio, perché Dybala a Manchester si divertirebbe e poi per la Juve, perché Pogba è un fenomeno“, ha detto a TMW.

Dybala è stata una delle note più liete della travagliata gestione di Sarri , riprendendo centralità nella Juve dopo l’ultima difficile stagione con Allegri: per lui 17 gol totali, e 14 assist, in 46 partite con la maglia bianconera.

OMNISPORT | 16-08-2020 13:15