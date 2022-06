Juventus, Schira: “In arrivo un nuovo colpo, lo ha soffiato all’Inter”

28-06-2022 08:20

La Juventus si prepara a piazzare un altro colpo. Dopo aver messo le mani su Pogba e Di Maria, i dirigenti bianconeri lavorano anche ad operazioni “minori” e tra queste c’è quella che porterà Andrea Cambiaso a vestire la maglia dei bianconeri. Secondo il giornalista Nicolò Schira, la Juve è riuscita a superare la concorrenza dell’Inter che avrebbe mandato il giocatore in prestito mentre Allegri è pronto ad accoglierlo in prima squadra. Per il giocatore pronto un quadriennale da 1 milione a stagione.

Juve: la richiesta per De Ligt si aggira sui 100 milioni

La Juventus si trova a fare i conti con il caso De Ligt. Il calciatore olandese è tentato dalla possibilità di giocare in Premier e negli ultimi giorni ha fatto più volte presente la sua volontà. Da parte sua il club bianconero però non vuole cedere a ricatti e secondo il giornalista ed esperto di mercato Nicolò Schira, per lasciarlo partire i bianconeri avrebbero chiesto il pagamento dell’intera clausola di rescissione e comunque non meno di 90-100 milioni i di euro. Sulle tracce del giocatore ci sarebbero Chelsea e Manchester United.

La Juventus pensa a Koulibaly e Gabriel

La Vecchia Signora però non vuole lasciarsi sorprendere da un’eventuale partenza del difensore olandese e per la sua sostituzione avrebbe già messo nel mirino Kalidou Koulibaly, che ha un contratto in scadenza nel 2023, e Gabriel Magalhaes dell’Arsenal.

Inter sempre più vicina a Lukaku: mercoledì la firma

Nicolò Schira rivela anche un nuovo passo avanti nella trattativa per riportare a Milano Romelu Lukaku. Le conversazioni tra Inter e Chelsea sono andate avanti nel corso degli ultimi giorni ed ora secondo il giornalista, il calciatore belga dovrà sottoporsi alla visite mediche di rito prima di firmare il contratto nella giornata di domani. Due cessioni minori anche per i nerazzurri che hanno ceduto in prestito Filip Stankovic e Gaetano Oristano al Volendam.

Il Napoli rinnova il contratto di Alex Meret

La notizia era nell’aria da giorni ma ora sembra arrivare anche l’ufficialità con il Napoli che ha deciso di prolungare il contratto del portiere Alex Meret fino al 2027 con un accordo da 1,5 milioni a stagione.

Inter: i dettagli dei contratti di Asllani e Bellanova

Non solo Lukaku, in casa Inter si lavora anche ad altre operazioni. Le due portate a termine in questo momento sono quelle di Kristjan Asllani e Raoul Bellanova. Per Schira entrambi i giocatori hanno firmato un contratto fino al 2027. Il centrocampista è in prestito (4 milioni) con obbligo di riscatto fissato a 10 + 2 di bonus. Per l’esterno prestito oneroso di 3 milioni e riscatto di 7 milioni di euro.

Gnomo verso il Feyenoord

Uno dei grandi nomi dell’estate è stato quello di Willy Gnonto, il giovanissimo attaccante che si è messo in grande evidenza con la maglia della nazionale di Mancini. Per lui sembrano aprirsi le porte del campionato olandese con il Feyenoord che avrebbe offerto 4 milioni più bonus per prelevarlo dallo Zurigo.

Lazio: sfida al Brighton per il veronese Ilic

La Lazio prova a muoversi sul mercato e secondo Schira, i biancocelesti sono sulle tracce di Ivan Ilici. Il centrocampista per cui il Verona chiede 18 milioni di euro però interessa anche agli inglesi del Brighton.

