Ormai mancano pochi giorni al consulto medico con il dottor Bertrand Sonnery-Cottet, che ha già avuto sotto i ferri Zlatan Ibrahimovic e altri atleti, per le condizioni del ginocchio destro di Paul Pogba. Dopo questo consulto la Juventus deciderà in che modo procedere per la guarigione del centrocampista francese e anche, eventualmente, per altre operazioni di emergenza sul mercato.

A giorni la risposta definitiva sui tempi di recupero di Pogba

Dalle prime visite è emersa una lesione del menisco laterale del ginocchio destro, che comporterebbe uno stop tra i tre e i cinque mesi. In altre parole, Pogba rischia seriamente di saltare i Mondiali di Qatar 2022 nell’ipotesi peggiore, che è l’operazione chirurgica, ma con una terapia conservativa i tempi di recupero si ridurranno, appunto, a circa tre mesi. E’ previsto anche un confronto dello staff medico della Juve con quello della nazionale transalpina, dopodiché Pogba prenderà la sua decisione su cosa preferisce fare per guarire.

Mercato Juventus: Paredes il rinforzo per il centrocampo

Per quanto riguarda il mercato, visto anche il ko per 2-0 in amichevole con il Real Madrid (col portiere Mattia Perin che è stato nettamente il migliore in campo della Juventus), è più che mai necessario un rinforzo a centrocampo e, tutti lo sanno, il nome in pole position è quello di Leandro Paredes: lo stesso calciatore argentino ha dato il suo assenso al trasferimento e le trattative con il PSG, come riporta la Gazzetta dello Sport, sono avviate, anche se non c’è ancora l’accordo sul tipo di prestito, dato che i bianconeri lo vorrebbero senza obblighi, i parigini invece con la certezza del riscatto.

Mercato Juventus: improbabile l’arrivo di un sostituto di Pogba

Per il resto, attualmente sembra difficile che possa essere preso un sostituto di Pogba: la Juve infatti, dopo che Aaron Ramsey si è svincolato, avrebbe bisogno di sfoltire ulteriormente la linea mediana prima di pensare a un altro colpo: Arthur sembra indirizzato al Valencia, ma in realtà sembra l’unico in partenza, dato che Adrien Rabiot è stato confermato e si vuole trattenere Nicolò Rovella per poi eventualmente cederlo a gennaio, dato che le pretendenti, tra cui Salernitana, Verona e Monza, non mancano. Inoltre c’è da definire la situazione anche di altri due giovani come Nicolò Fagioli e Fabio Miretti. Insomma, la Juventus attende le risposte su Pogba, dopo le quali probabilmente la situazione, anche a livello di mercato, si sbloccherà definitivamente.

