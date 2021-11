Juventus, senti Bergomi: "Dei bianconeri un solo aspetto positivo"

08-11-2021 14:42

Beppe Bergomi, ospite fisso a Sky Calcio Club, analizza il momento della Juve. Nonostante la vittoria arrivata nel finale contro la Fiorentina (1-0 gol di Cuadrado), per l’ex leggenda nerazzurra c’è un solo aspetto da salvare fin qui nella stagione bianconera:

“Da una sosta all’altra, l’unico aspetto positivo che possiamo prendere, è la qualificazione in anticipo agli ottavi di Champions League, in un girone buono. In campionato, invece, quali sono gli aspetti positivi? Forse una discreta fase difensiva, ma quando la Juventus ha voluto imporre il gioco, si è scoperta troppo. La partita con la Fiorentina, se rimangono in parità numerica, fanno fatica a vincerla”.

OMNISPORT