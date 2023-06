Juventus, senza Champions buco da 80 milioni: ecco chi sarà sacrificato sul mercato

La Juventus è alla resa dei conti... in tasca. La perdita della Champions è un duro colpo per le casse bianconere che potrebbe sacrificare qualche big: Chiesa o Vlahovic su tutti

02-06-2023

I conti della massaia. Sono quelli a cui è chiamata la Juventus in queste ore. Solo domenica sera, ma più realisticamente dopo che anche la Uefa si pronuncerà sul futuro europeo dei bianconeri, si potranno tirare le somme sul bilancio della Vecchia Signora anche e soprattutto in vista della prossima stagione. Ma se sarà o meno Conference o Europa League o nella peggiore delle ipotesi un anno lontano dalle coppe, una cosa è certo: il piatto piange e pure tanto.

La non partecipazione alla Champions sarà un altro duro colpo alle casse juventine. Il mercato ne risentirà e forse, molto probabilmente sarà necessaria qualche cessione eccellente. Vlahovic? Chiesa? Szczesny? Difficile fare previsione in attesa che Giuntoli al suo arrivo metta mani al futuro della Juve.

Juventus, hannus orribilis: dal -10 al tracollo

Il 2° posto in classifica tanto sbandierato da Max Allegri negli ultimi mesi si è trasformato nel giro di poche settimane, anzi pochi giorni, a dire il vero in un paio d’ore, in un 7° posto che fa davvero male. All’allenatore, che infatti rischia la conferma; alla squadra che ha visto svilirsi la stagione irta di difficoltà dentro e fuori dal campo; alla società in un anno balordo; ai tifosi che stanno vivendo spettri di un passato fatto di settimi posti che sembrava preistoria. Ma soprattutto fa male alle casse della Juventus che saranno sempre più vuote pensando soprattutto all’idea di rilancio della prossima stagione.

Dopo un tira e molla sulla questione plusvalenze lo sliding doors dell’hannus orribilis della Juventus è stato il 22 maggio poco dopo le 20 quando dapprima la Corte Federale ha inflitto 10 punti di penalizzazione e poi le ripercussioni su una squadra già logora che si è fatta travolgere dagli eventi e dall’Empoli per poi bissare il ko anche col Milan. Classifica virtuale o meno la Juventus è fuori dalla Champions e questo è un grosso danno.

Juve, un buco da 80 milioni di euro: e l’Uefa può infierire

“Juventus, si scrive 720mila euro, si legge 80 milioni“. Titola così la Gazzetta dello Sport per analizzare lo status del club bianconero che deve fare i conti dopo la fine dei processi sportivi con il danno correlato. Al di là del -10 sul fronte plusvalenze e dei 718.240 euro di ammenda per il secondo filone d’inchiesta – quello su manovre stipendi, partnership sospette e rapporti con gli agenti, le ripercussioni saranno grandi, come già detto. Se sarà o meno Conference o Europa League (lo sapremo domenica sera dopo l’ultima giornata) o nella peggiore delle ipotesi un anno lontano dalle coppe (se arriverà la stangata dall’Uefa), una cosa è certo: la non partecipazione alla Champions sarà un altro duro colpo alle casse juventine che il quotidiano rosa valuta intorno agli 80 milioni!

Juve: tra Vlahovic e Chiesa ci sarà un addio eccellente?

In attesa che arrivi Giuntoli al timone della dirigenza sportiva, o meglio della diligenza juventina e di decidere del futuro della panchina con Allegri ancora in bilico e il nome di Tudor, Grosso e Palladino per la sua sostituzione, sarà poi tempo di mercato. E dovranno essere fatte scelte drastiche, forse anche dolorose.

Storicamente la Juventus, da Moggi in poi passando anche per Marotta, ha fatto sì spese pazze, andando indietro nel tempo Buffon e più recentemente Higuain e soprattutto Ronaldo (quest’ultima forse un po’ incauta) ma sempre o quasi provando ad autofinanziarsi con altrettante cessioni eccellenti, l’ultima quella di De Ligt lo scorso anno.

Ecco perchè viene facile pensare che al vaglio di Giuntoli o chi per lui possa esserci la scelta gravosa di una cessione eccellente. Voci di mercato ipotizzano una cessione di Szczesny, che ha tanto mercato e un solo anno di contratto con rinnovo automatico al 2025, al solo fine di monetizzare nonostante la grande bravura del portiere polacco ma avendo una sicurezza come Perin alle spalle.

Altri due nomi spendibili sul mercato sono ovviamente Chiesa e Vlahovic. Chiesa, dopo la stagione “post-infortunio”, sarà ai nastri di partenza nelle migliori condizioni possibili, è un patrimonio, ha 26 anni, la Juve ci ha puntato, lo ha aspettato, difficile pensare al suo sacrificio. Il destino di Vlahovic poi è avvolto dal mistero così come la sua resa: non ha dimostrato il valore per quello che è stato preso e che vale, potrebbe essere sacrificato sull’altare del mercato, dipenderà anche se Allegri rimarrà o meno.