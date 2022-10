Juventus: si avvicina il rientro di Chiesa

27-10-2022 09:49

Potrebbe essere l’acquisto più importante dei bianconeri che in questo momento di crisi hanno bisogno di certezze. Una potrebbe essere rappresentata proprio da Federico Chiesa. Da quanto si apprende leggendo su Tuttosport, ieri c’è stato un blitz di Allegri e Cherubini a Vinovo per assistere all’allenamento dell’ex Fiorentina con i ragazzi della Next Gen.

L’infortunio dell’attaccante è stato importante e quindi lo staff medico bianconero vuole andarci con cautela per non rovinare tutto il lavoro fatto fino ad ora. Ormai però il rientro in campo di Chiesa è davvero molto vicino: se non sarà sabato a Lecce, con ogni probabilità il classe ’97 ritroverà il campo per qualche minuto contro il Paris Saint-Germain, o al più tardi nel derby d’Italia contro l’Inter.

Quel che è certo è che, almeno inizialmente, Federico verrà centellinato: Allegri punta ad averlo a pieno regime soltanto nel nuovo anno, dopo la sosta per il Mondiale.