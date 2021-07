Juventus, si cerca di chiudere per due rinforzi interni

Passano i giorni e si avvicina il momento in cui la Juventus dovrà sciogliere i propri nodi di mercato. Il primo e più importante è quello che riguarda Cristiano Ronaldo il quale, dopo i tentennamenti delle scorse settimane, in assenza di alternative concrete sarebbe più che disposto a rimanere in bianconero.

Risolta la questione CR7 (importante soprattutto in termini di bilancio e risorse da investire sul resto della rosa), Cherubini e Nedved andranno verosimilmente all’assalto di quello che dovrebbe l’unico vero (e oneroso) colpo di mercato juventino, ovverosia Manuel Locatelli.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, settimana prossima dovrebbe aver luogo un incontro chiave con il Sassuolo e Carnevali per provare a tirare le fila di un corteggiamento che dura ormai da diverso tempo: i neroverdi vogliono soldi per pareggiare l’offerta da 40 milioni dell’Arsenal, una cifra che costringerà la Juventus ad un esborso piuttosto importante.

Nel frattempo, in attesa di sbloccare quella che dovrebbe essere la grande operazione dell’estate bianconera (a meno di cessioni pesanti tra luglio e agosto), in Via Druento la volontà è quella di guardare in casa per rinforzare la rosa in alcuni settori chiave.

In particolare, per i ruoli di secondo portiere e vice-Alex Sandro, la Juventus avrebbe pensato a Mattia Perin e Luca Pellegrini.

Entrambi rientrati alla base dopo essere andati in prestito al Genoa, i due potrebbero rappresentare una validissima soluzione low-cost per riempire degli spot chiave nella rosa juventina.

Il portiere azzurro, anche se voglioso di andare a fare il titolare altrove, sarebbe perfetto per occupare il posto lasciato vacante da Buffon, mentre l’esterno potrebbe essere con Frabotta (sul quale è vivo l’interesse di Genoa e Atalanta) il cambio perfetto del brasiliano.

Due colpi del genere sarebbero una manna per le casse e le risorse della Juventus alla quale ora, attraverso il lavoro di fino di Allegri e del suo staff, non resta che convincere i due giocatori ad accettare i ruoli pensati per loro.

OMNISPORT | 10-07-2021 12:00