11-08-2022 19:26

Si è improvvisamente bloccata la trattativa tra la Juventus e lo staff di Memphis Depay. A provocare questa interruzione è stato direttamente il calciatore attraverso il suo rappresentante, l’avvocato Sebastien Ledure.

Juventus: Depay ha chiesto una pausa di riflessione

L’attaccante olandese del Barcellona, come riporta la Gazzetta dello Sport, avrebbe giustificato l’interruzione del dialogo per prendersi una pausa di riflessione prima di assumere una decisione definitiva sul suo futuro. L’offerta della Juve prevedeva un contratto biennale intorno ai cinque milioni di euro netti, con i benefici degli sconti fiscali.

Il Tottenham prova a strappare Depay ai bianconeri

In Spagna si parla di una risoluzione del contratto ormai imminente dei blaugrana con Depay, anche tenendo conto degli esuberi che impediscono il tesseramento di nuovi acquisti. Tuttavia le voci che anche il Tottenham sia interessato al calciatore sono più forti che mai, e naturalmente l’operazione di mercato, oltre che da Antonio Conte, è guidata dall’ex juventino Fabio Paratici, che avrebbe chiamato il “tulipano” dopo averlo cercato inutilmente a gennaio.

Juventus: se sfuma Depay, necessari nuovi nomi per l’attacco

La situazione insomma è più complicata del previsto e questa richiesta di pausa di riflessione da parte del 28enne dal papà ghanese nato 28 anni fa a Moordrecht complica non poco le cose alla Juventus, che invece ha bisogno di risposte molto rapide in vista dell’esordio in campionato. Se la trattativa non decollerà definitivamente, la dirigenza bianconera sarà costretta a virare su nuovi obiettivi per il suo reparto d’attacco.

Depay è cresciuto nel PSV Eindhoven, dove ha vinto un campionato, una coppa e una Supercoppa nazionali, poi nel 2015 è passato per una stagione e mezza al Manchester United aggiudicandosi una FA Cup e un Community Shield, quindi l’approdo al Lione e infine, la scorsa estate, il passaggio al Barcellona, dove tra tutte le competizioni ha totalizzato 38 presenze e 13 gol.

