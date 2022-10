Juventus, si continua a parlare di Antonio Conte

29-10-2022 13:02

In questi giorni si sta parlando ancora tanto della possibilità di un ritorno a Torino di Antonio Conte, il tecnico autore della rinascita bianconera ormai un decennio fa ed al momento al Tottenham, dove guadagna 17 milioni di euro a stagione.

La Gazzetta dello Sport, sia ieri che oggi, insiste sulla possibilità che il tecnico salentino torni in bianconero, dato che al momento non ha ancora rinnovato col Tottenham e il suo contratto scadrà nel 2023.

Difficile al momento valutare questa ipotesi, dato che i bianconeri non potrebbero neanche avvicinarsi alle cifre offerte dagli Spurs, ne in chiave ingaggio ne in ottica possibilità economica di spesa sul mercato.