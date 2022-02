Juventus, si continua a pensare al ritorno di Pogba: ecco la cifra

16-02-2022 21:43

La Juventus pensa a rinforzarsi a centrocampo nel corso del mercato estivo. Passi avanti sono già stati fatti, eliminando i giocatori non necessari e acquistando un mediano in grado di fare le due fasi. Ora manca solo la ciliegina sulla torta, e questa è rappresentata ancora una volta da Paul Pogba.

Per Tuttojuve.com la Juventus sta pensando seriamente a un suo ritorno a Torino e ha pronto un contratto di quattro anni da 9 milioni di euro netti a stagione. Da capire però se Pogba accetterà questa proposta, al ribasso rispetto a quanto prende a Manchester. Inoltre, per offrire questa cifra è necessario liberarsi in modo definitivo dei contratti di Ramsey e di Rabiot, entrambi da 7,5 milioni a stagione.

OMNISPORT