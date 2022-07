Juventus, si ferma anche McKennie: lussazione alla spalla

31-07-2022 12:02

La stagione non è ancora iniziata, ma la Juventus è già in emergenza a centrocampo. Dopo l’infortunio di Paul Pogba si è fermato adesso anche Weston McKennie. Lussazione alla spalla per il giocatore statunitense, che ha saltato l’amichevole nella notte a Pasadena contro il Real Madrid.

Come riferito da La Gazzetta dello Sport, McKennie dovrà stare fermo almeno un mese. Quindi la sua stagione potrebbe iniziare ai primi di settembre. Le sue condizioni dovranno essere rivalutate dopo esami strumentali più specifici. Nella scorsa stagione aveva avuto un infortunio al piede sinistro.