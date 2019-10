Juventus, si muove Ronaldo per il nuovo sogno di mercato

Il nuovo talento del calcio mondiale è un Millennial, ha i capelli biondi e proviene da una nazione che non ha mai fornito fuoriclasse alla storia del calcio, la Norvegia. Si tratta ovviamente di Erling Braut Haaland, sorpresa delle prime tre giornate della fase a gironi di Champions League al punto da venire candidato tra le rivelazioni dell’anno solare per i Globe Soccer Awards di fine 2019 a Dubai. Sull’attaccante del Salisburgo si sono allora fatalmente posate le attenzioni delle più forti squadre europee. La Serie A non fa distinzioni e in particolare ad Haland sembra molto interessata la Juventus.

Secondo quanto riportato da ‘Don Balon’, sarebbe addirittura Cristiano Ronaldo a spingere la società bianconera a fare il possibile per acquistare Haaland, magari strappandolo al Real Madrid, che da settimane ha avviato i contatti con l’entourage del giocatore. CR7, però, non molla ed è pronto a ripetere quanto fatto con De Ligt e il Barcellona: lo stesso difensore olandese non ha infatti mai negato quanto sia stata importante la mediazione di Ronaldo nella scelta di preferire la Juventus al Barcellona.

Erling è nato a Leeds il 21 luglio 2000 ed è il grande rimpianto del calcio inglese: figlio di Alf-Inge Haaland, difensore che ha speso tutta la carriera in Inghilterra tra Nottingham Forest, Leeds e Manchester City, Haland junior era infatti arruolabile anche per le nazionali inglesi, ma nessuno ha creduto in lui così in Norvegia ne hanno approfittato.

Fresco di debutto con la Nazionale maggiore, Haaland è arrivato al Salisburgo lo scorso gennaio dal Molde, esplodendo letteralmente in questa stagione con addirittura 21 gol realizzati tra campionato, Coppa nazionale e Champions League. In Europa il ragazzo ha debuttato con uno storico poker al Genk andando poi in gol anche contro Liverpool e Napoli.

Personalità, tecnica, senso del gol e fisicità visti i suoi 194 cm ne fanno un sicuro uomo-mercato. La valutazione attuale è di 45 milioni di euro, ma destinata ad aumentare…

SPORTAL.IT | 31-10-2019 12:21