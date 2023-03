Juventus, Sissoko: "Vlahovic? Giocare alla Fiorentina è diverso"

L'ex centrocampista bianconero: "I bianconeri hanno speso tanti soldi e pensano che possa far bene".

26-03-2023 19:36

L’ex centrocampista della Juventus Mohamed Sissoko, nel corso dell’intervista concessa a TMW, ha fatto questa considerazione su Dusan Vlahovic: “Giocare alla Fiorentina o alla Juventus non è lo stesso. In viola tutti giocavano per lui, alla Juventus è diverso, ma i bianconeri hanno speso tanti soldi e pensano che possa far bene”.

Sissoko insiste: “Ripeto, non è però lo stesso livello. La Juventus ha vinto tutto, è grande nel mondo, l’altra ha grandi giocatori, sta facendo bene, ma la pressione non è la stessa e per quello fa fatica”.