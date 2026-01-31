Juventus, Spalletti si sfoga su David: "Ha brontolato?". Poi vuota il sacco su mercato e Osimhen

Il tecnico parla di Kolo Muani e fa il punto sul calciomercato. Una domanda provocatoria su David insospettisce Spalletti che chiede spiegazioni

I botta e risposta a distanza al veleno con Antonio Conte, il sorteggio dei playoff di Champions League, la rincorsa alle prime quattro posizioni in campionato e i Quarti di Finale di Coppa Italia da giocare contro l’Atalanta: Luciano Spalletti è tornato al centro del villaggio. Ma, per la Juventus, c’è una grana da risolvere: il calciomercato con gli obiettivi Zirkzee e Mateta tanto richiesti da Spalletti ed ora apparentemente sfumati. Il tecnico dei bianconeri, in conferenza stampa, fa il punto sulle ultime notizie in casa Juventus e sull’imminente trasferta contro il Parma per il posticipo serale domenicale.

Spalletti spiega come prepara le partite ravvicinate

Entra con sguardo basso, si concentra alla lettura di due fogli di suoi appunti e, con una penna alla mano e due evidenziatori al fianco, ascolta attentamente le domande di conferenza stampa. Il tecnico di Certaldo inizia parlando di come stia gestendo la preparazione della squadra con tante partite ravvicinate tra Champions, campionato e Coppa Italia: “Ora avremo il periodo tutto d’un fiato. Tutte queste partite così ravvicinate bisogna trovare le soluzioni. Prima si giocava ogni 7 giorni e ci si allenava con un solo giorno di riposo. La ricerca di non andare in ritiro era per avere più spazi, più libertà. La soluzione la individuo nel dare più riposo. Aumentano le partite e aumentano anche i riposi.”

Spalletti poi aggiunge: “Prendendo in visione questi 3 giorni che ci separano da partita a partita è un po’ gara, giorno dopo recupero attivo perché diventa fondamentale per quelli che han giocato e non han giocato simulazione gara con le squadre che si hanno a disposizione con seconda squadra e settore giovanile. Poi riposo o allenamento invisibile perché se stacchi totalmente non ce la fai a rientrare nella successiva partita.”

Spalletti risponde con sospetto alla domanda su David

Arriva poi il pezzo forte della conferenza stampa: una domanda su David che insospettisce non poco Spalletti. Il tecnico bianconero si gira per tre secondi a guardare l’addetto stampa della Juventus, poi fa silenzio e all’improvviso risponde con sospetto e diffidenza: “Ti ha brontolato?” Spalletti poi, guardando dritto negli occhi il giornalista di SkySport, con aria di sfida ripete la stessa frase per tre volte.

A quel punto il giornalista risponde ironicamente: “Un po'”. E Spalletti, con rassegnazione risponde spigando: “Me l’aspetto anche da chi ha giocato meno, son loro che han fatto crescere la squadra in generale. Sono stati veri allenatori di quelli che han giocato di più. Per andare a prendere cose nuove, notizie nuove calcisticamente parlando, han bisogno di un confronto vero.”

E infine Spalletti chiude la polemica su David: “È tutta una dinamo che si auto-alimenta per andare poi nel futuro. Ci sarà spazio e io son convinto per quello che ho potuto vedere che avremo notizie corrette. Sono valutazioni ormai fatte in maniera approfondita, non è un giorno solo che si va a tentare delle valutazioni, ma dei dati di fatto del periodo in cui siamo stati insieme. E non è poco.”

Il punto sul calciomercato

Il tecnico dei bianconeri si concentra poi sul mercato della Juventus: “È in mano alla società, io faccio un ruolo differente. Quello che ci siamo detti precedentemente è ciò che pensiamo da sempre, se ci fosse un modo di aiutare la squadra è quello che ci siamo detti e indicato da sempre di comune accordo. Ora si vedrà in queste ultime ore se è possibile far qualcosa oppure no. Ma questo non inciderà sulla forza che noi andremo a mettere nel lavoro quotidiano. La società sta lavorando in maniera ininterrotta per questa possibilità che abbiamo di andare a tentare di migliorare la nostra rosa e si aspetta”.

Su Kolo Muani aggiunge Spalletti: “La società è d’accordo con me su quello che va fatto, ora è tutto in mano a loro”.

Spalletti ritrova Osimhen e Icardi contro il Champions

La Juventus giocherà i playoff di Champions con Spalletti che rincontrerà Osimhen e Icardi nella sfida con il Galatasaray: “Con Osimhen hai il piano A, B e C. Icardi è stato tra i più forti che abbia allenato in attacco. In Turchia è sicuramente un luogo bello pensando al calcio, laggiù sono innamorati di calcio e probabilmente è un po’ come entrare dentro un vortice quando vai a giocare laggiù. È un ambiente che amplifica un po’ tutto, è un po’ raddoppiare tutte le cose dove il pallone rischia di passare in secondo piano perché è talmente un’eccitazione la partita, i duelli, i contrasti, tutto quello che avverrà che poi si rischia di perdere di vista la cosa fondamentale.”

E infine aggiunge Spalletti sulla sfida di Champions: “Tu vieni trascinato, disperso in altre situazioni e caratteristiche. Noi si va ad affrontarla convinti di avere le potenzialità per giocarsi la qualificazione alla pari contro un avversario difficilissimo. Ha qualità individuali sparse di qui e di là, ha calciatori che conosco abbastanza bene. Non bisogna fare confusione, non bisogna mettere cose davanti a domani altrimenti si rischia di farla diventare ancora più difficile, perché ha la stessa difficoltà delle altre con motivi diversi”.

