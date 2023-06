Juventus: sprint per Parisi dall'Empoli

Le parti potrebbero avvicinarsi ulteriormente

29-06-2023 11:59

La Juventus lavora incessantemente per acquisire Fabiano Parisi dall’Empoli. Il club bianconero prepara l’assalto dopo il summi tdegli scorsi giorni che non ha portato a una fumata bianca. Questo perché l’offerta presentata dalla Juventus per il cartellino del laterale mancino classe 2000 è stata di 7-8 milioni di euro più il cartellino di Filippo Ranocchia. Un’offerta rispedita al mittente. La squadra di Corsi, infatti, chiede 10 milioni di euro senza contropartite tecniche, con la Juventus che potrebbe accontentare la società toscana.