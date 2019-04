Juventus, spunta un nuovo nome per il mercato

Dopo l'ipotesi Raphael Varane, tramontata definitivamente con le dichiarazioni di Zinedine Zidane: "Non ho parlato con Raphael ma il mio desiderio è tenerlo, questo è sicuro. Al momento è nel miglior club del mondo e lo sa. È ancora giovane, è qui da molto tempo e sta facendo le cose per bene. Lo vedo tranquillo e a me non ha detto nulla", in casa Juventus circola un nuovo nome per la difesa: Ruben Dias.

Il classe '97 del Benfica sta fornendo ottime prestazioni che hanno attirato le attenzioni di altri top club come Bayern Monaco e Manchester City ma la Juventus può contare sugli ottimi rapporti con Jorge Mendes, procuratore del centrale.

Secondo Tuttosport, mercoledì sera alcuni emissari bianconeri parteciperanno alla gara tra Sporting Lisbona e Benfica per osservare meglio il difensore e Joao Felix, talento cristallino che piace moltissimo a Paratici.

L'arrivo di Ruben Dias non comprometterebbe quello di Matthijs de Ligt, che di recente si è messo nelle mani di Raiola: "Ci incontrammo nel gennaio del 2017 e Mino mi disse che voleva inserirmi nella sua squadra – ha dichiarato il centrale -. Mi ha detto di stimarmi e di avere grande fiducia nelle mie possibilità di crescita. Già ero al corrente della sua reputazione, dopo averci pensato per qualche tempo ho accettato e sono molto contento di averlo fatto".

"La Juventus mi vuole, come mi stanno cercando anche altri club. Certo è che è un po' strano che l'Ajax abbia pescato proprio loro, e io non credo al destino. Chiellini e Bonucci sono tra i migliori centrali d'Europa e allenarsi insieme a loro potrebbe rappresentare un vantaggio per me. Va però detto che esistono anche altri club e ora io sono focalizzato solamente sull'Ajax. Al momento giusto, poi vedremo che cosa succederà".

Paratici sta valutando anche altre alternative: Stefan Savic dell'Atletico Madrid e Kostas Manolas della Roma in primis.

SPORTAL.IT | 03-04-2019 15:35