Juventus, stella del Real Madrid nel mirino: agente contattato

La Juventus vuole accontentare Massimiliano Allegri a centrocampo con un grande colpo. Nel mirino c’è sempre Pjanic, che sarebbe ben felice di tornare in bianconero e di riabbracciare il tecnico livornese che tanto lo ha voluto. Nella Liga però, oltre al bosniaco in forza al Bercellona, la Juventus si starebbe muovendo per convincere un top player di livello mondiale a giocare in Italia.

Attraverso il suo profilo Twitter, Paolo Paganini ha lanciato questa indiscrezione sul calciomercato bianconero: “La Juventus sta per chiudere tra oggi e domani la telenovela Locatelli, con Demiral ceduto al B.Dortmund. Per arrivare a un altro centrocampista, oltre a Pjanic c’è anche Kroos. Devono partire però almeno 2 giocatori con ingaggi pesanti”.

Il popolo bianconero si è scatenato quando ha letto il nome di Kroos. Il curriculum del tedesco d’altrone parla da solo: 4 Champions League(una col Bayern e tre col Real) e un mondiale con la Germania, più svariati titoli nazionali. Sempre da protagonista. Da anni è tra i migliori centrocampisti al mondo, per alcuni il più completo della sua generazione.

I tifosi della Juventus hanno chiesto maggiori spiegazioni sul centrocampista tedesco e Paganini ha dato qualche delucidazione in più: “Devono prima uscire 2 pezzi con ingaggi pesanti poi la Juventus proverà a parlare con il Real perché con l’agente del giocatore ha già parlato”.

Stando a quanto riporta il noto giornalista di Rai Sport, la Juventus sta facendo sul serio per Toni Kroos. Il 31enne del Real Madrid potrebbe essere convinto dall’ex compagno Cristiano Ronaldo, ma la trattativa non sarà certo semplice. Con le giuste cessioni e dopo l’aumento di capitale di 400 milioni, la Juventus potrebbe comunque sognare un altro grande colpo per Allegri.

OMNISPORT | 30-07-2021 18:10