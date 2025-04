Juventus, la clamorosa presa di posizione della Curva Sud contro Andrea Agnelli: “Non ti vogliamo in questa società”

Il tifo organizzato dei bianconeri ha preso una netta posizione contro Andrea Agnelli, esponendo uno striscione a Mirafiori: il pensiero della Curva contro l'ex presidente

Il tifo della Juve continua a essere diviso, anche se l’arrivo di Tudor sembra aver compattato un po’ l’ambiente. Al centro del dibattito però c’è sempre la società bianconera, che non sembra al livello degli anni gloriosi. I supporters della Vecchia Signora vorrebbero più presenza e DNA juventino anche dietro la scrivania. E nelle ultime settimane sui giornali è ricomparso il nome di Andrea Agnelli. Apprezzato da molti, ma non proprio da tutti.

Juve, Curva Sud contro Agnelli

“Abusi e condanne con la tua complicità… A.A. resta lontano da questa società“. È il duro messaggio che la Curva Sud della Juventus ha scritto, con tanto di firma, esponendo una striscione davanti la sede FIAT a Torino. Poi il tifo organizzato ha ribadito il concetto sulla pagina Instagram ufficiale dei Drughi con un’ulteriore aggiunta al loro sfogo: “Andrea Agnelli non ti vogliamo!“. Questo è il pensiero di una frangia dei supporters della Vecchia Signora, mentre ci sono tanti alti che la pensano in modo diverso.

Agnelli e la Juve, una storia infinita

Quella degli Agnelli alla Juventus è una storia infinita, che si tramanda di generazioni e spesso è accompagnata da trofei in bacheca. Andrea è quello che ne ha portati di più ben 19, fino al suo addio a fine 2022 dopo il caso plusvalenze. Da quando non veste più la carica presidenziale in bianconero sembra però non ci sia molto ordine e autorevolezza. Sono solo ipotesi. Ferrero poche volte si è esposto davanti le telecamere e quasi mai ha lasciato dichiarazioni, lasciando il compito spesso a Giuntoli. Ora per rinforzare la società, Scanavino si occuperà a tempo pieno del club, dopo l’addio a Gedi. Un passo da parte di Elkann e della Exor, che nelle ultime settimane è stata sotto i riflettori.

Agnelli e il possibile ritorno alla Juve

Negli ultimi mesi si è parlato spesso di un possibile ritorno alla Juve di Agnelli, non nelle vesti di presidente, ma proprietario del club. Stando ad alcune ricostruzioni giornalistiche, l’ex numero uno starebbe pensando a un acquisto delle quote dal cugino John Elkann, con l’aiuto di un fondo come Red Bull o Tether (nuovi soci del club). Solo voci, ma che per il momento non avrebbero fondamento. Almeno nell’immediato. L’ipotesi che possa comprare la maggioranza è molto difficile, mentre sarebbe più concreto un riassetto societario. Andrea ora vive ad Amsterdam, lavora alla Unify ed è un grande tifoso della Vecchia Signora. Una passione che di certo non si può cancellare con un addio. I risultati deludenti della stagione non hanno fatto altro che alimentare questa idea, anche se la Curva si è mostrata contraria per via degli ultimi casi come quello della Superlega o delle plusvalenze fittizie.