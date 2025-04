Juventus, si rivede Douglas Luiz: il brasiliano da “oggetto misterioso” a pedina di scambio. È la chiave per arrivare a Tonali

Douglas Luiz torna arruolabile per lo scontro diretto con la Roma: ora ha 8 partite per convincere Tudor. Ma il club sembra avere le idee chiare sul futuro del brasiliano

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Se Tudor recupera Douglas Luiz in vista della delicatissima sfida contro la Roma, la Juventus ritrova quell’oggetto misterioso che spera di trasformare in pedina di scambio per arrivare al sogno di mercato di Tonali. Il piano della Signora per provare a convincere il Newcastle.

Juventus, Douglas Luiz riuscirà a convincere Tudor?

Bocciato da Motta, che l’ha utilizzato con il contagocce, Douglas Luiz spera di riuscire quanto meno a convincere Tudor in questo ultimo scorcio di stagione in cui la Juventus deve provare a centrare il quarto posto Champions. La buona notizia è che il brasiliano è tornato ad allenarsi in gruppo (stesso discorso vale per Cambiaso) ed è dunque arruolabile per la trasferta dell’Olimpico contro la lanciatissima Roma di Ranieri in programma domenica sera.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Difficilmente, però, troverà spazio, se non a gara in corso. Nell’ultimo mese e mezzo l’ex Aston Villa ha disputato solamente 21 minuti a Cagliari, dove ha subito l’ennesimo infortunio muscolare. Pensate: da quando la scorsa estate è approdato a Torino per 51,5 milioni di euro, sono addirittura 18 gli incontri saltati per via dei problemi fisici che hanno tormentato la sua avventura nel Belpaese.

La mission impossibile dell’oggetto misterioso brasiliano

Otto incontri mancano alla fine del campionato. Otto incontri in cui Douglas Luiz è chiamato a far ricredere società e tifosi sulle sue qualità. Del resto, la scorsa annata era pur sempre risultato il miglior centrocampista della Premier League grazie a una stagione fantastica da 10 gol e altrettanti assist.

Il sudamericano punta a conquistare Tudor e incrocia le dita affinché il suo fisico non lo abbandoni di nuovo proprio ora che ha la possibilità di ripartire con un allenatore nuovo. L’obiettivo è scrollarsi di dosso la fastidiosa etichetta di oggetto misterioso o peggio ancora di bidone, anche se il tempo non gioca dalla sua parte.

La Juventus ha le idee chiare: il piano per arrivare a Tonali

Il club ha individuato in Sandro Tonali il rinforzo ideale per aiutare la linea mediana a compiere il salto di qualità. Per arrivare a mettere le mani sul calciatore della Newcastle e punto fermo della Nazionale, la Juventus ha in mente un piano ben preciso: inserire nell’affare proprio Douglaz Luiz, che in Premier League vanta ancora estimatori dopo le prestazioni monstre con l’Aston Villa.

I bianconeri d’Inghilterra valutano l’ex Milan circa 60 milioni, ma i bianconeri d’Italia confidano di ottenere un forte sconto grazie al sudamericano, valutato circa 35-40 milioni. Chissà che il brasiliano non si riveli davvero la chiave per convincere le Magpies a dare il via libera alla cessione di Tonali.